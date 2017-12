PSD şi PNL ar putea candida pe liste comune la europarlamentare

Chiar dacă preşedintele PSD, Victor Ponta, şi preşedintele PNL, Crin Antonescu, au anunţat încă de anul trecut că vor avea fiecare propriii candidaţi pentru alegerile europarlamentare, există o mică şansă ca acest lucru să nu se concretizeze. Cei doi lideri au afirmat că decizia de a participa separat la europarlamentare nu este irevocabilă şi au apreciat că, în contextul politic actual, se poate lua în calcul o reanalizare a acestei teme. „Este o decizie asupra căreia am convenit tacit. Sigur că în condiţiile în care noi am luat această decizie într-un moment în care nu erau puse la îndoială nici unitatea, nici viitorul USL, ni s-a părut că suntem suficient de maturi ca lideri, ca formaţiuni, să ducem o campanie de competiţie, nu de omor între noi. Am considerat că în timpul ăsta vom guverna împreună şi că după europarlamentare vom mai avea obiective împreună, Preşedinţia, guvernarea până în 2016. În contextul în care ne aflăm acum, sigur, poate e o întrebare dacă nu trebuie să ne mai gândim”, a declarat Antonescu. La rândul său, Victor Ponta a spus că este perfect de acord cu opinia preşedintelui PNL. „În primul rând, ţinând de faptul că mergem în grupuri parlamentare diferite, noi avem un candidat, Martin Schultz, şi nu ştiu dacă liberalii pot face campanie pentru Martin Schultz. S-ar putea chiar să luăm mai multe voturi separat decât împreună, însă decizia de a candida separat nu e irevocabilă. Dacă la un moment dat vom constata că este o situaţie politică specială, nu ar fi nicio problemă să ne reunim pe listă”, a spus Ponta. El a mai precizat că decizia de a participa la alegeri separat s-a bazat pe faptul că cele două partide trebuie să aibă fiecare propria viziune pe problematica europeană şi campania electorală trebuie să aibă teme distincte. „Dacă facem iarăşi USL contra Băsescu, o să vedeţi pe cucu’ în fiecare seară la 18.30 înjurând USL, or alegerile europarlamentare nu sunt despre Traian Băsescu, care, de altfel, va şi fi pensionar până când se strânge noul Parlament European", a conchis Ponta.