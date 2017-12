PSD, vânat de ”Doamna ANI”

Ca o veritabilă „Doamnă cu coasa” care taie și spânzură, ANI a declarat incompatibili mii de aleși locali. Principala acuză a instituției condusă până anul acesta de Horia Gerogescu, (omul lui Băsescu, după cum susține fostul președinte) a fost că aleșii nu ar fi putut face parte din adunările generale ale asociaților din serviciile de utilități publice. Interesant este că cei mai mulți dintre aleșii declarați incompatibili provin de la PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat că PSD are, în prezent, 1.185 de primari și consilieri incompatibili, din care, în județul Constanța, în această situație se regăsesc peste 40 de aleși social democrați. ”Am fost atacați și vânați zece ani de un regim ticălos. Cred că nu avem primari, viceprimari sau consilieri județeni și municipali în țară care să nu fie sub o anchetă sau sub o vânătoare la nivel național”, a spus Ștefănescu.