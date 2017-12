Psihologia transpersonală, soluția pentru a ne găsi echilibrul?

09:33:21 / 08 Iunie 2015

Pacientul e tara intreaga

Ar trebui sa existe niste bareme foarte clare sub care sa nu existe posibilitatea promovarilor fie ele in politicasau alte organizatii. Pe langa baremele profesionale,controlul psihologic real si nu formal,ar trebui instituit in mediul politic si in institutiile statului,inclusiv in cele de forta. Romania este din pacate o tara cu un popor sunferind de foarte multi ani,cu sperante naruite des si realmente cu lipsa de sperante,cu temerea ca pana si a recunoaste ca e nasol poate fi pedepsit de regimul de la putere,oricare ar fi el,sau dupa caz,de seful unde lucreaza. Demnitatea umana nu mai este ceva omnipresent la noi. Cu cateva cazuri de aburire a oamenilor ca sa nu se sinucida si sa suporte viata mizera,sugestionandu-se ca asa e bine ,nu se face treaba. Aici e nevoie de tratament in masa,de trezire la viata a intregii tari,altfelvor continua sa pice oameni de pe blocuri,sa se bata oamenii ca chiorii pentru nimicuri,sa se urasca degeaba. Avem un popor suferind,asta este realitatea,degeaba suntem in Europa, geografic.Tara e bolnava, condusa de schizofrenici sau altfel de dezaxati,, in marea majoritate