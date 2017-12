Psihopaţii ascultă aceste melodii! Şi tu?

În cadrul unui studiu recent, 200 de persoane au ascultat 260 de melodii, iar cei cu cele mai mari scoruri obţinute în cadrul testelor privind trăsăturile unui psihopat s-au dovedit mari fani ai hiturilor No Diggity (Blackstreet) şi Lose Yourself (Eminem). Deşi rezultatele sunt preliminare, cercetătorii din cadrul Universităţii din New York susţin că sunt intrigaţi de rezultate şi doresc să demareze un studiu de amploare în care să fie analizate sute de persoane aflate în spectrul psihopat pentru detectarea preferinţelor muzicale ale acestora.

Conform„The Guardian“, testele realizate pe al doilea grup de voluntari sugerează că melodiile ar putea prezice existenţa afecţiunii. Conform studiului, persoanele care preferă melodii precum Titanium, a artistei Sia, sau My Sharona de The Knack sunt printre cele mai puţin psihopate.''Media portretizează psihopaţii ca fiind criminali, dar în realitate boala nu este atât de evidentă,'' a declarat Pascal Wallisch, principalul autor al studiului.Aproximativ 1% din populaţie se încadrează în descrierea unui psihopat, dar procentul este mult mai mare în închisori, unde 1 din cinci are această afecţiune. ''Nu ne dorim ca aceste persoane să se afle în poziţii de conducere, unde pot provoca mult rău. Avem nevoie de un instrument prin care să-i identificăm fără să fie necesar consensul sau cooperarea acestuia,'' declară Wallisch.Până în prezent, cercetătorii au descoperit variaţii genetice care sunt mult mai comune în cazulpsihopaţilor. Acestea alterează tendinţa persoanelor pentru empatie şi agresivitate, dar nu determină acţiunile persoanelor. Şi în cazul tomografiilor au fost descoperite diferenţe semnificative. Wallisch a recrutat voluntari pentru efectuarea unui studiu privind preferinţele muzicale, dar a realizat că majoritatea au obţinut scoruri ridicate în cadrul testelor psihologice, inclusiv Scala de auto-evaluare a psihopatiei Levenson. Prin combinarea rezultatelor din cadrul testelor privind preferinţele muzicale şi celepsihopatice, specialistul a descoperit că anumite melodii sunt preferate de psihopaţi şi altele preferate de persoanele fără aceste trăsături.În timp ce No Diggity şi Lose Yourself au fost extrem de populare printre psihopaţi, alte melodii au avut o putere mult mai mare de identificare a persoanelor cu această afecţiune. Însă Wallisch a decis să nu publice numele acestora pentru a nu compromite viitoarele teste.