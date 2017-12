Psoriazisul, uşor de diagnosticat

Psoriazisul nu este o boală contagioasă, poate fi uşor de diagnosticat, dar greu de tratat, a subliniat preşedintele Societăţii Române de Dermatologie (SRD), la lansarea campaniei cu prilejul Zilei Mondiale a Psoriazisului, prof. Călin Giurcăneanu. Campania are ca obiective informarea şi educarea populaţiei şi se desfăşoară sub sloganul \"STOP prejudecăţilor!\". Promotorul campaniei care se va derula până pe 4 noiembrie este un jurnalist, al cărui mesaj se asociază celor transmise de reprezentanţii Societăţii Române de Dermatologie şi Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune. „Oficial, peste 2% din populaţia României are această boală de piele, însă dermatologii atrag atenţia că numărul real de bolnavi este mult mai mare. În plus, se constată şi o scădere a vârstei îmbolnăvirilor, până către 15 ani şi chiar mai mică”, a declarat secretarul general al SRD, dr. Alin Nicolescu. Potrivit estimărilor, peste 400.000 de români suferă de psoriazis şi aproape 2-3% din populaţia lumii, adică aproximativ 100 de milioane de oameni. „Un vârf al incidenţei bolii este în ultima perioadă a adolescenţei sau în jurul vârstei de 20 de ani, iar un alt vârf, la pacienţii care au împlinit 50 de ani”, a spus preşedintele SRD. Câteodată, psoriazisul poate fi dificil de diagnosticat, deoarece arată ca oricare altă boală de piele, în plus există tendinţa pacienţilor de a confunda orice afecţiune cutanată cu o formă de psoriazis, a arătat medicul. Există numeroase tipuri de psoriazis şi acestea se disting adesea, după localizarea sau aspectul leziunilor. Psoriazisul este o boală multifactorială, iar persoanele cu această afecţiune pot dezvolta afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni oculare, afecţiuni articulare, diabet, obezitate, boala Crohn. Netratat, se asociază cu depresia, stresul, frustrarea şi afectează relaţiile pacientului cu familia, prietenii, a subliniat prof. dr. Giurcăneanu. El a adăugat că există tratament accesibil pentru toate tipurile de psoriazis (uşor, mediu, sever), iar pentru formele grave se poate apela la tratamente biologice.