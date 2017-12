Psy anunţă un nou album

Starul pop sud-coreean Psy a anunţat că va scoate un album în acest an, în continuarea succesului enorm înregistrat de ultimele sale două single-uri, piesele ”Gentleman” şi, desigur, ”Gangnam Style”. În timpul concertului susţinut pe 24 mai la Singapore, Psy a anunţat în faţa unei audienţe de aproximativ 8.000 de oameni că va lansa un nou album, în luna septembrie a acestui an. Starul de 35 de ani a anunţat că va lansa primul său album, făcând probabil referire la primul produs discografic conceput pentru piaţa internaţională, după succesul ultimelor sale două hituri, pentru că muzicianul pop mai are câteva albume care însă nu s-au bucurat de atenţie în afara Coreei de Sud. După succesul înregistrat cu piesele ”Gangnam Style” şi ”Gentleman”, Psy s-a plâns că i s-a schimbat radical modul de viaţă, ajungând să fie mereu pe drumuri, între diferite evenimente la care este chemat să participe, condiţii în care resimte lipsa familiei şi prietenilor şi a oraşului său de origine, Seul.