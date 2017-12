Public în delir pe ritmuri „Smokie”, la Constanţa

Aproape 600 de constănţeni au sărbătorit Crăciunul prin… muzică, luni seară, alături de celebra trupă „Smokie”, care a încîntat publicul cu un spectacol extraordinar, intitulat sugestiv „Christmas with Smokie”. Grupul a susţinut un mini-turneu în România, primul spectacol avînd loc pe 16 decembrie, în capitală, urmat de concertul de la Constanţa. Trupa şi-a încheiat seria spectacolelor pentru fanii români ieri, la Braşov. După ce, la Bucureşti, celebrii artişti au cîntat în faţa a 6.000 de spectatori, la Constanţa, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor, ei au evoluat în prezenţa a sute de admiratori. Unii spectatori trecuţi demult de prima tinereţe au venit însoţiţi de copii şi chiar de nepoţi de numai cîţiva ani. Concertul a început în forţă, cu piese care au consacrat numele „Smokie” în urmă cu 30 de ani. Dacă la început publicul a fost mai timid şi a preferat să asculte de pe scaune melodiile preferate, după cîteva minute, sala Casei de Cultură a devenit un adevărat furnicar, cei prezenţi aclamînd şi dansînd. Piese ca „Wild Wild angels”, „Have You Ever Seen the Rain”, „Don\'t Play Your Rock\'n Roll to Me” au făcut deliciul spectatorilor constănţeni.

Deşi au cîntat aproape două ore pe scena constănţeană, componenţii celebrei trupe au fost rechemaţi de public pentru bis. Britanicii nu s-au lăsat aşteptaţi prea mult şi au revenit în forţă pe scenă. Ultima piesă şi cea mai aşteptată a fost celebra „Living Next Door to Alice”, care a isterizat fanii trupei „Smokie”. „Mulţumim publicului că ne-a lăsat să cîntăm şi piese noi. Ne-am simţit bine la Constanţa, publicul a fost fantastic”, a declarat Mike Craft, solistul grupului. La rîndul său, Terry Uttley, singurul membru care a rămas din formula iniţială a trupei, a spus: „Este frumos să fim din nou în România, am mai venit aici în anul 1993. Mulţumim publicului că ne-a sprijinit atîţia ani. Fără acest sprijin nu eram ceea ce sîntem acum”.

Componenţii grupului au sosit în Constanţa chiar în ziua concertului şi au fost cazaţi la un hotel de patru stele din staţiunea Mamaia.

Trupa „Smokie” a trecut printr-o serie de transformări, de-a lungul timpului, lansîndu-se ca formaţie sub numele de „The Yen” în 1965, apoi ca „The Sphynx” şi, mai tîrziu, ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formaţii a rămas doar Terry Uttley (voce), ceilalţi fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) şi Mick McConnell (chitară). Numele de „Smokey” a fost dat formaţiei în 1974, iar un an mai tîrziu a fost lansat primul album, „Pass It Around”, urmat de un al doilea material, „Changing All the Time”. Primul single, „If You Think You Know How to Love Me” a înregistrat un succes fulminant şi a cîştigat admiraţia fanilor, care au primit şi mai bine următorul single, celebrul „Don\'t Play Your Rock\'n\'Roll to Me”. Denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cîntăreţ american Smokey Robinson, care a ameninţat trupa cu declanşarea unui proces în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folosindu-i numele deja consacrat.