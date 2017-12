Publicaţia ”Newsweek” revine pe hârtie

Săptămânalul american ”Newsweek”, a cărui ultimă ediţie tipărită a apărut pe piaţă pe 31 decembrie 2012, devenind apoi o publicaţie exclusiv digitală, îşi va relua apariţia pe hârtie, vineri. Vor fi publicate două ediţii ale revistei, una pentru SUA şi alta pentru Europa. Ediţia americană va fi lansată vineri, 7 martie, în timp ce versiunea europeană a săptămânalului urmează să fie lansată pe piaţă în următoarele săptămâni. Jim Impoco, redactorul-şef al ediţiei americane a ”Newsweek”, a afirmat că publicaţia va avea o apariţie săptămânală şi va fi ”un produs premium”. Situaţia financiară a ”Newsweek” ar urma să depindă mai mult de abonaţi decât de publicitate, iar cititorii vor plăti mai mult decât în trecut pentru a avea acces la materialele publicaţiei. Totodată, Richard Addis, editorul versiunii europene a ”Newsweek”, a spus că, în noua sa versiune, ”Newsweek” nu va trata subiectele în maniera în care le tratează revista rivală, ”Time”, şi nici nu va fi ca publicaţiile ”The Week” şi ”The Economist”. ”Va fi o combinaţie de jurnalişti buni, care scriu materiale bune, cu buni fotografi”, a spus Richard Addis.

Noul ”Newsweek” va continua să apară online pe fostul său domeniu de internet, newsweek.com. ”Vom avea aplicaţii, site-uri şi o foarte puternică prezenţă digitală”, a spus Richard Addis. Pe de altă parte, încă din luna decembrie 2013, Jim Impoco, redactorul-şef al ”Newsweek”, a anunţat că publicaţia şi-ar putea relua apariţia tipărită la începutul anului 2014, săptămânalul urmând să aibă 64 de pagini pe ediţie. Jim Impoco, care a devenit redactorul-şef al ”Newsweek” în septembrie 2013, a declarat că noul proprietar al publicaţiei (companiei IBT Media) nu are de gând să cheltuie la fel de mulţi bani ca predecesorii săi cu acest săptămânal. IBT a negociat cu tipografii şi distribuitorii şi speră că ”Newsweek” va avea un tiraj de 100.000 de exemplare în primul an de la relansarea ediţiei în print. De când a intrat în echipa ”Newsweek”, Jim Impoco, fost editor al ”The New York Times”, a făcut numeroase angajări şi urmăreşte să extindă acoperirea internaţională a publicaţiei.

Potrivit ”The New York Times”, reîntoarcerea publicaţiei ”Newsweek” în print este un semn pozitiv pentru industria de publishing, care se luptă să supravieţuiască în era digitală. Fondat în 1933, de un fost jurnalist al publicaţiei ”Time”, şi preluat de ”The Washington Post” în 1961, săptămânalul ”Newsweek” este un nume de marcă al presei americane. Însă, în cei doi ani care au precedat deciziei de a elimina versiunea sa tipărită, ”Newsweek” a înregistrat pierderi de 70 de milioane de dolari. Săptămânalul american ”Newsweek”, a cărui ultimă ediţie tipărită a apărut pe piaţă pe 31 decembrie 2012, devenind apoi o publicaţie exclusiv digitală, este deţinut în prezent de compania IBT Media, care deţine şi titlul ”International Business Times”. Oficialii IBT Media au anunţat la începutul lunii august că vor prelua marca ”Newsweek” şi operaţiunile în mediul online ale acestei publicaţii de la compania IAC, care deţinea la momentul respectiv revista. Tranzacţia nu a inclus şi site-ul de informaţii The Daily Beast, care a rămas în portofoliul IAC. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. În 2010, ”The Washington Post”, proprietarul de la momentul respectiv al ”Newsweek”, a vândut publicaţia magnatului media Sidney Harman pentru un dolar.

Pe de altă parte, în iulie 2012, grupul de internet american IAC, controlat de familia Harman, a anunţat preluarea controlului asupra companiei The Newsweek Daily Beast, formată în 2010. La momentul respectiv, Barry Diller, CEO al IAC, a spus că grupul său studiază noi opţiuni în ceea ce priveşte controlul companiei Newsweek / Daily Beast, după ce co-proprietarul acesteia, familia Harman, a decis să-şi limiteze investiţiile, fără a-şi ceda acţiunile. Barry Diller a precizat că familia Harman a ales să facă acest lucru după decesul cu un an înainte al magnatului media Sidney Harman.