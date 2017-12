„Publicul constănţean este extraordinar”

Costel Busuioc, cîştigătorul concursului „Hijos de Babel”, a concertat, luni seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor, în faţa unui public numeros, care a aplaudat minute în şir prestaţia interpretului. Concertul de la Constanţa a fost primul din cadrul turneului naţional intitulat „Acasă de Crăciun”, care cuprinde 12 oraşe din România. Alături de soprana Diana Ţugui şi acompaniat de Orchestra Muntenia din Tîrgovişte, aflată sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu, Costel Busuioc a reuşit să îşi stăpînească emoţiile, şi să interpreteze în maniera sa inconfundabilă colinde româneşti, dar şi melodiii de iarnă din repertoriul internaţional. Atît prestaţia sopranei Diana Ţugui, cît şi cea a lui Costel Busuioc au fost primite de public cu urale şi aplauze, artiştii mulţumind, în repetate rînduri, audienţei. Repertoriul pe care cei doi artişti l-au prezentat publicului constănţean a inclus şi colinde autohtone celebre precum „O ce veste minunată”, „Iată vin colindători”, „Moş Crăciun” şi „La Betheleem colo’n jos”. Din atmosfera de sărbătoare nu au lipsit nici florile, acestea fiindu-i oferite lui Busuioc de admiratorii săi de la malul mării, care şi-au învins emoţiile şi au urcat pe scenă.

Deşi concertul a durat mai bine de o oră şi jumătate, publicul prezent nu s-a mulţumit cu atît, Costel Busuioc şi Diana Ţugui fiind nevoiţi să revină pe scenă de două ori, pentru a mai interpreta două piese, în aplauzele şi ovaţiile spectatorilor. „Ne-am gîndit de foarte multă vreme să facem acest turneu, eu am mai avut un concert alături de Costel Busuioc, la Bucureşti şi de atunci ne-a plăcut cum se îmbină vocile noastre. Astfel, ne-am gîndit să facem un concert de colinde, pentru că era cel mai apropiat eveniment. Publicul de aici a fost extraordinar de călduros, este prima dată cînd cînt în Constanţa şi nici nu m-am aşteptat să fie aşa, am rămas cu un sentiment foarte plăcut şi m-a încărcat de energie acest concert”, a declarat soprana Diana Ţugui. La rîndul său, Costel Busuioc a precizat: „Primul concert din turneul Acasă de Crăciun, pe care îl realizăm în această perioadă, a fost emoţionant, eu am avut emoţii foarte mari, dar ajutat de experienţa celor cu care am cîntat, am reuşit să le las la o parte. Publicul constănţean a fost extraordinar, eu m-am gîndit că va fi mai rece, mai ales că nu am fost niciodată aici şi nu ştiam cum sînt oamenii de la Constanţa. A fost foarte frumos. Îmi doresc să revin să cînt aici, abia aştept”.

După concertul de la Constanţa, artistul a ajuns, ieri, şi la Galaţi, urmînd să mai susţină concerte la Suceava (11 decembrie), Bacău (12 decembrie), Oradea (14 decembrie), Timişoara (15 decembrie), Arad (16 decembrie) Alba Iulia (17 decembrie), Cluj (18 decembrie), Ploieşti (20 decembrie), Braşov (21 decembrie). Turneul se va încheia la Bucureşti, pe data de 23 decembrie.

Costel Busuioc, românul care s-a făcut remarcat în Spania datorită prestaţiei sale la concursul muzical „Hijos de Babel”, a cîştigat, pe data de 12 martie, finala competiţiei organizată de televiziunea publică spaniolă, cu 44 de puncte. După ce a interpretat o arie din „Traviata” de Verdi, Costel Busuioc a obţinut 26 de puncte, iar după „Nessun dorma”, a obţinut alte 18 puncte, primind, încă o dată, nota zece de la public. Costel a semnat un contract cu Sony BMG, pentru a urma o carieră muzicală, acesta fiind premiul cel mare al concursului spaniol „Hijos de Babel”.