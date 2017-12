Una dintre cele mai senzuale prezenţe din showbiz-ul autohton, Delia Matache, a oferit constănţenilor, joi seară, cu ocazia redeschiderii The Bank Club, un concert de zile mari. Atmosfera a fost incendiară, iar cei prezenţi la eveniment au petrecut pe cinste cu interpreta, dansând până la epuizare pe ritmurile alerte ale pieselor acesteia. După o evoluţie încântătoare, la coborârea de pe scenă, artista a relatat pentru ziarul „Telegraf” câteva aspecte legate de legătura pe care o are cu publicul din sud-estul ţării, despre succesul din afara graniţelor şi planurile de viitor. Mai mult, cântăreaţa a anunţat că este posibil să revină cât de curând, la Constanţa, în cadrul unui concert în aer liber, la finele săptămânii viitoare, pe 2 octombrie.

Reporter (Rep.): Cum v-aţi simţit în faţa publicului constănţean?

Delia Matache (D.M.): Foarte bine. Sunt obişnuită cu publicul din Constanţa, pentru că nu este prima oară când vin, iar lumea reacţionează deosebit de... atent.

Rep: Aţi avut multe concerte în acest sezon pe litoral?

D.M.: Eu, când spun Constanţa, nu mă gândesc neapărat la litoral, ci la Constanţa ca oraş. Aici am mai multe apariţii decât pe tot litoralul. Turiştii mă văd în toată ţara şi atunci, nu am fost foarte prezentă pe litoral, am avut câteva concerte în Mamaia şi cam atât. Dar publicul constănţean mă vrea!

Rep.: Aveţi de gând să reveniţi, în curând, la malul mării?

D.M.: Chiar săptămâna viitoare. Doar ce ziceam că vin foarte des...

Rep: Ce planuri aveţi pentru viitor?

D.M.: Eu spun că, dacă tot am început cu revenirea asta foarte bună, să o continuu şi să nu mai stau să treacă foarte mult timp, pentru că am avut o pauză de un an şi ceva şi nu a fost benefică, cel puţin ca prezenţă în topuri. La sfârşitul lui octombrie, o să revin repede de tot cu ceva pe piaţă, care... sună foarte bine.

Rep.: Cum staţi în topurile din străinătate? Clasările bune atrag după sine şi concerte în ţările respective?

D.M.: Lucrurile merg după o schemă foarte interesantă. Ca să ai concerte în străinătate, trebuie să fii în topuri, în special în cele româneşti. Piaţa românească e ca o piaţă de testare pentru ei. Ei analizează ce e în topurile noastre şi urmăresc un an sau doi, pentru că se poate întâmpla ca un artist să aibă succes acum şi să ajungă să fie celebru afară abia peste un an sau doi. Trebuie să ai constanţă şi piese în top, pentru că atunci treci graniţele foarte uşor, mai ales prin mediul online.