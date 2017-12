Publicul din România nu a ratat evenimentul sportiv istoric din Constanţa

Class 1 Romanian Grand Prix s-a bucurat de un succes de public deosebit, spectatorii instalîndu-se din timp în diferite zone ale lacului Siutghiol pentru a viziona o cursă care nu le-a dezamăgit aşteptările. Festivitatea de premiere, organizată pe scena din faţa Cazinoului din Mamaia, a atras atît constănţeni, cît şi turişti aflaţi în concediu pe Litoral, mulţi dintre ei fotografiindu-i şi filmîndu-i pe piloţii care au urcat pe podium. „E normal să te bucuri cînd învingi, mai ales că este a treia victorie a noastră din 2007, în patru curse. Am avut o barcă foarte bună, pentru care le mulţumesc celor din echipa tehnică, au făcut o treabă excelentă. Am dat azi 100% pentru victorie şi am obţinut-o”, a declarat Jean-Marc Sanchez, unul dintre componenţii echipajului Victory 77, învingător în cursa de la Mamaia împreună cu Arif Saif Al Zafeen, dar şi cîştigător al titlului european. Pe locul secund a sosit ambarcaţiunea Qatar 96, pilotată de Hassan Bin Jabor Al-Thani, care s-a clasat a doua şi în ierarhia europeană. „Locul 2 la general nu e rău pentru echipa noastră, mai ales că am reuşit să urcăm pe podium cu ambele echipaje. Am avut o barcă bună de la început pînă la sfîrşit, iar la final, diferenţa faţă de cîştigători a fost foarte mică. Totul a fost perfect astăzi, ne-am temut de ploaie, dar, pînă la urmă, am scăpat”, a declarat şeicul din Qatar. „Sîntem fericiţi că am terminat pe podium, mai ales că în calificări nu reuşisem decît locul 5. A fost o cursă fără probleme pentru noi, iar traseul pur şi simplu fantastic”, a spus Luca Nicolini, copilotul de pe Qatar 95, estimînd că viteza maximă atinsă pe circuitul de pe Lacul Siutghiol a fost 250 km/h.

Class 1 Romanian Grand Prix va avea loc în Mamaia şi în următorii cinci ani !

La ceremonia de premiere, primarul Radu Mazăre şi preşedintele WPPA, Saeed Hareb, au anunţat că eforturile constănţenilor au fost apreciate la superlativ de oaspeţii noştri, iar forul care organizează Class 1 a decis să încredinţeze Constanţei pentru încă 5 ani găzduirea Romanian Grand Prix! „Le mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat, atît pe apă, cît şi pe uscat şi în aer. Regret că nu ne-a ajutat şi guvernul ţării noastre, aşa cum se întîmplă în celelalte locaţii ale Class 1. Constănţenii şi turiştii de pe Litoral vor putea urmări de acum, la fiecare început de septembrie, un asemenea spectacol nautic senzaţional” - Radu Mazăre. „Vă mulţumesc tuturor spectatorilor pentru suportul dv, dar şi organizatorilor şi celor care ne-au ajutat. Publicul a fost minunat, la fel şi condiţiile de cursă. Avem cîştigători aici, pe podium, dar cîştigătorii oficiali ai cursei sînteţi dvs., spectatorii. Garantăm că această cursă va fi aici şi anul viitor” - Saeed Hareb. „Probabil că vom realiza importanţa acestei competiţii abia în zilele următoare, cînd vom vedea impactul său în presa internaţională. Cîştigul nostru este că staţiunea Mamaia este plină în septembrie! S-au cheltuit două milioane de euro faţă de cinci milioane cît a costat cursa auto din Bucureşti, care nu a avut acelaşi impact. Autorităţile locale au dat doar 500.000 de euro, restul venind de la firme private şi din sponsorizări. Eu zic că nu e mult şi că foarte importantă va fi suma care va veni în staţiunea Mamaia şi în oraşul Constanţa în anii următori, la ediţiile viitoare ale Class 1” - Nicuşor Constantinescu, preşedintele CJC.

Spectatorii s-au înghesuit pe malul Lacului Siutghiol

Impactul cursei asupra spectatorilor a fost lesne de observat, atît prin interesul acordat defilării de vineri a bărcilor pe bulevardele Constanţei, cît şi prin prezenţa în număr mare pe malul Lacului Siutghiol în timpul cursei de ieri. „Am venit tocmai din Costineşti pentru această cursă. Copiii sînt fani ai Formulei 1 şi nu puteam să pierdem această competiţie”, a spus o turistă din Cîmpina. „Am filmat şi fotografiat un eveniment istoric, nu puteam să lipsim de la aşa ceva”, a declarat în numele prietenilor săi un student din Bucureşti. Înaintea cursei vedetă, publicul a putut urmări şi două demonstraţii, făcute de catamarane de curse şi bărci de viteză.