Publicul poate face din Dan Bălan şi Mihai Trăistariu vedete internaţionale

Mihai Trăistariu şi Dan Bălan sînt unii dintre cei mai prolifici artişti autohtoni, bucurîndu-se de succes atît în România, cît şi în străinătate. De curînd, cei doi interpreţi au fost nominalizaţi să participe la „Eurodance 2008”, una dintre cele mai importante competiţii de muzică dance din Europa, concurs unde numai publicul are putere de decizie. Fanii celor doi artişti pot accesa site-ul http://www.eurodanceweb.net/poll.htm şi pot vota interpretul preferat pînă la data de 31 decembrie.

În prezent, Mihai Trăistariu, cu piesa „Your Love Is High”, se află pe locul I, cu un total de 3482 de voturi, în timp ce Dan Bălan, cu piesa „Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)”, este poziţionat pe locul cinci, cu un total de 626 de voturi. Printre concurenţii cu care se luptă Mihai şi Dan la Eurodance 2008 se numără şi trupa irlandeză „Westlife”, cu piesa „Us Against The World”, trupă care a strîns abia 11 voturi, şi Evridiki, reprezentanta Ciprului la Eurovision 2007, cu piesa „I Zoi Echei Chroma”, care are, în prezent, un total de 31 de voturi.

Eurodance, prima competiţie pentru muzica dance europeană, a luat fiinţă în anul 2001. De-a lungul timpului, concursul a fost cîştigat de artişti cu nume importante pe scena dance de pe continentul nostru, printre aceştia numărîndu-se „Basshunter”.