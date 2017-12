„Puerto Rico”, un nou single Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români în străinătate, revine cu un nou single intitulat „Puerto Rico”, pe care l-a lansat ieri, în cadrul unei cunoscute emisiuni de televiziune. Piesa va fi inclusă, alături de alte 17 melodii, pe albumul „Love is...”, cel de-al zecelea din cariera sa, care va fi lansat în curînd. Pe lîngă materialul „Love is…”, Mihai mai pregăteşte alte două albume, pe care intenţionează să le lanseze în acest an: unul de muzică populară, care va conţine piese cu influenţe din toate zonele ţării şi unul cu colinde.

Pe lîngă lucrul în studio, Mihai are şi o agendă concertistică extrem de încărcată, bucurîndu-se de succes în numeroase ţări europene. În plus, cea mai mare agenţie internaţională de concerte din Europa, „Looking for Success”, cu sedii la Londra şi Moscova, îl are în lista sa de artişti şi pe Trăistariu, alături de nume cunoscute ale scenei muzicale internaţionale: „Backstreet Boys”, „Modern Talking”, Eros Ramazzotti, Rihanna, Lady Gaga.