Pufuleții, extrem de periculoși! Îmbolnăvesc grav rinichii!

Îi mâncăm cu toții, dar sunt preferații copiilor! Iar părinții îi cumpără celor mici fără să știe că nu sunt deloc sănătoși. Specialiștii au ajuns la concluzia că sunt chiar o bombă pentru rinichi, din cauza conţinutului mare de sare. Potrivit mamistietot.ro, multe mame le dau copiilor pufuleți de parcă ar fi o adevărată sursă de vitamine. ”În alimentaţia copiilor sub un an, sarea nici nu are ce căuta. Prin urmare, cu atât mai puţin pufuleţii săraţi. Însă nici în cazul celor mai mari nu sunt indicaţi, pentru că sarea poate duce la diverse afecţiuni, cum ar fi hipertensiunea arterială, pentru că sarea adăugată în alimentaţia copilului suprasolicită rinichii, ducând la diverse afecţiuni ale acestora sau producând dezechilibre în organism. Nu este suficient să îi scuturaţi bine, cum am mai auzit, că astfel le îndepărtaţi excesul de sare. Sarea este conţinută în compoziţia acestora”, potrivit sursei citate. Dincolo de faptul că sunt săraţi, pentru că, mai nou, există şi variante mai puţin sărate, pufuleţii sunt făcuţi din făină de porumb expandată, iar procesul de expandare la care e supus porumbul produce susceptibilizarea amidonului, adică acest proces face ca amidonul să fie foarte uşor asimilabil în organism. ”Mai mult, pufuleţii au un adaos mare de glucoză şi glucide, având aşadar o încărcătură glicemică şi o densitate energetică foarte ridicate, iar din punct de vedere nutriţional, produsul este dezechilibrat din cauza excesului de zaharuri şi a unei cantităţi reduse de proteină. De vitamine, nici nu poate fi vorba când discutăm de pufuleţi”, informează mamistietot.ro. Mai există pe piaţă şi acele sortimente cu diverse arome, de brânză, caşcaval, smântână, alune, şuncă etc., aşadar pufuleții sunt plini de acele E-uri pentru gust şi culoare, gen Tartrazina (E 102), care, consumată la vârste fragede, poate avea efecte serioase, precum dificultăţi de respiraţie, urticarie, alergii, eczemă, creşterea incidenţei tumorilor tiroidiene sau tulburări de vedere. În plus, pufuleții conţin şi E 124, ce are are potenţial cancerigen şi care, alături de E102, face parte din seria aditivilor alimentari incriminaţi pentru declanşarea sindromului ADHD (hiperactivitate şi deficienţă de concentrare).