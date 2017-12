Puieţi pentru împăduriri din pepiniera de la Medgidia

Judeţul Constanţa se află pe ultimul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte gradul de împădurire. Din dorinţa de a obţine cât mai mult teren agricol, comuniştii au decis defrişarea mai multor zone de pădure şi a perdelelor forestiere, lucru care acum se dovedeşte a fi în defavoarea agricultorilor. Odată cu dispariţia pădurilor, judeţul Constanţa a intrat într-o fază avansată de deşertificare. Pentru a stopa acest fenomen, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a făcut numeroase demersuri pentru a reface zonele de pădure de la nivelul judeţului. Din păcate, niciunul din guvernele care s-au perindat pe la putere nu a auzit solicitările CJC. În aceste condiţii, conducerea CJC a decis că trebuie să se ajute singură. Aşa au apărut cele trei programe unice la nivel naţional: programul de împădurire a terenurilor degradate, programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protejare a culturilor şi programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protejare a drumurilor judeţene. Dacă în 2009 CJC a folosit puieţi şi arbuşti cumpăraţi, anul acesta, CJC a folosit materialul dendrologic din propriile pepiniere înfiinţate la nivelul judeţului. Prima dintre pepinierele amenajate a fost la Medgidia. Pe o suprafaţă de 49,5 hectare, CJC a plantat peste trei milioane de puieţi de salcâm şi arbuşti ce vor fi folosiţi pentru împădurire sau pentru crearea perdelelor forestiere. “Consiliul Local Medgidia a fost de acord să transmită în administrarea CJC această suprafaţă de teren, folosită de crescătorii de animale din zonă care nu plăteau niciun fel de taxă la administraţia locală. Nu puţini au fost cei care au criticat programul CJC şi care au spus că nu se va obţine nimic pe acest teren. Acum, la un an după preluarea terenului, contrazicem toate viziunile pesimiste şi reuşim să extragem 2,7 milioane de puieţi de salcâm din care cea mai mare parte vor fi replantaţi, pentru a-i folosi anul viitor pentru împăduriri şi înfiinţarea de perdele forestiere la nivelul judeţului”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. Pepiniera de la Medgidia are o istorie aparte având în vedere conflictul care a rezultat prin trecerea acestui teren la CJC. “Îmi pare rău că prefectul judeţului Constanţa a atacat în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Medgidia. Nu am înţeles motivele reale, pentru că noi facem un lucru absolut benefic pentru locuitorii judeţului. De altfel, ceea ce face CJC aici ar fi trebuit să fie făcut de către Guvern, prin instituţiile abilitate. Poate că cei care vor vedea ce a făcut CJC pe acest teren degradat vor realiza şi vor pune capăt demersurilor de blocare a unei activităţi benefice pentru locuitorii acestui judeţ. Eu sper ca prefectul să îşi retragă acţiunea din instanţă şi să vină alături de noi, pentru a ne sprijini în derularea acestor programe”, a spus Darie.