Puigdemont riscă să fie extrădat din Belgia

11:09:11 / 03 Noiembrie 2017

MOARTEA LUI SOCRATE

Marele " patriot si revolutionar " catalan Puigdemont , dupa ce a aţâţat concetatenii la rebeliune , a fugit ca un laş lasandu-si complicii sa raspunda in fata legii . Cazul lui ne aminteste de cel al fugarului nostru care dupa ce si-a facut de cap in Romania , a avut functii importante si s-a imbogatit , a dat bir cu fugitii si s-a ascuns in Iugoslavia . Bravura unor astfel de specimene in care multi cetateni de buna credinta isi pun speranta , nu este decat una de fatada , de conjuctura . Ei spera ca folosind increderea cetatenilor , sa ajunga sa detina puterea suprema prin demagogie si fals patriotism . Acest tip de aventurieri au facut si fac , in numele unui fals nationalism , mult rau ţării ai caror cetateni sunt . Folosim acest prilej pentru a face o paralela intre doua atitudini raportate la spiritul de raspundere si sacrificiu pentru o cauza dreapta sau nu . Acuzat ca savarseste lucruri nelegiuite , Socrate a fost condamnat la moarte , Inainte de a fi silit sa bea otrava , prietenii care l-au vizitat la inchisoare I-au oferit sansa de a evada si pleca intr-o alta ţară . Socrate le raspuns acestora , citez din memorie , ca nu vrea sa-si paraseasca cetatea si ce va spune cetatenii ţării in care se va duce cand va fi intrebat : cum Socrate , crezi ca putem avea incredere in tine ca vei respecta legile noastre , daca tu nu ai respectat legile patriei tale si ai fugit de ele ? Drept urmare , Socrate a baut cucuta in prezenta prietenilor sai . Recomand cu aceasta ocazie celor care n-au citit pana acum dialogul lui Platon " Apararea lui Socrate " sa faca acest lucru cat mai curand . Mai ramane de gandit si asupra modului in care iubitii nostril conducatori , partidele care guverneaza sau vor guverna , daca vor proceda cu aceeasi promtitudine si hotarare in cazul in care s-ar ptea intampla un astfel de eveniment in Romania , asa cum a procedat guvernul Spaniei , in situatia in care UDMR-ul va intinde coarda peste limitele admise .