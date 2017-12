Ascultînd comentariile unora şi ale altora, trag concluzia că puiul de Crevedia a falsificat în mod grosolan rezultatele alegerilor. În fapt, am avut parte de un uninominal cu tîrtiţă, cap şi picioare, după cum dezbat unii chestiunea zilei. Diverşi reprezentanţi cu bube la gură ai opiniei publice au înfierat cu mînie proletară puiul de Crevedia, acuzat că a deturnat atenţia alegătorilor de la problemele reale ale ţării şi, ca atare, votul esenţial. Printre altele, i se impută că, în timpul campaniei electorale, s-a dedat la o propagandă destrăbălată, arătîndu-şi, scuzaţi expresia, tîrtiţa şi copanele tuturor pofticioşilor. Specialiştii în puiul de Crevedia au lansat tot felul de acuze ca teme largi pentru dezbaterile populare viitoare. Ei propun condamnarea puiului de Crevedia înaintea comunismului! Se vorbeşte despre puterea sa de seducţie şi despre marea popularitate de care se bucură în rîndurile populaţiei nevoiaşe. Se fac tot felul de comparaţii în materie de popularitate şi adeziune la anumite doctrine politice. Unii sînt de părere că, în materie de băi de mulţime, puiul de Crevedia este mai tare decît prezidentul. Din punct de vedere politic, puiul de Crevedia are două aripi. Una de dreapta şi una de stînga. Dacă sînt picante, cele două aripi pot pune de o alianţă. Chiar şi cu pilaf… Cu toate că nu este tare în discursuri, prinde bine în rîndurile clasei muncitoare, de unde poate aduce voturi, după cum susţin zburătoarele specializate în zburătoare de Avicola. În urma unor evaluări electorale, s-a ajuns la concluzia că puiul de Crevedia ar putea candida cu şanse mari la preşedinţie, avînd suportul şi sprijinul tuturor cetăţenilor din patria noastră. Pînă şi criticii săi cei mai înverşunaţi au recunoscut că un pui moca nu se compară cu un pui crescut cu multă migală în ograda proprie. În urmă cu patru ani, la alegerile generale, s-a făcut mult caz pe tema fraudării rezultatelor. Îmi amintesc că, la vremea respectivă, extrem de surescitat, un domn, care întîmplător seamănă cu preşedintele de astăzi, ţipa să fie arestaţi toţi cei depistaţi cu voturi în buzunare. Dacă nu mă înşel, potera a plecat pe urma turiştilor electorali. Degeaba. Anul ăsta, la parlamentare, m-am mirat că a fost atîta linişte încît, din ce reţin la întîmplare, un individ a fost ales deputat în timp ce se afla în arest preventiv, ceea ce spune foarte mult despre universalitatea noului procedeu de stabilire a parlamentarilor. Cînd credeam că totul e OK, iată, pe scurt, puiul de Crevedia este acuzat că a fraudat alegerile în dauna celor care s-au aflat pînă acum la putere. Din curiozitate profesională, am fost curios să văd şi eu cum arată un astfel de exemplar care a dat toată ţara peste cap. Adunat într-o pungă, puiul de Crevedia nu impresionează, la prima vedere, pe nimeni. Se spune că, aşa cocoşat şi pirpiriu cum este el, puiul de Crevedia are o putere de convingere ce nu se poate! Cînd este în voce, toată lumea îl preferă ra(sol).