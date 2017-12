„Punct Card” BRD

BRD a lansat, ieri, cardul de credit Punct Card, emis sub sigla MasterCard, care oferă acces la o linie de credit de pînă la 20.000 lei, pentru care banca percepe o dobîndă anuală efectivă (DAE) de 24,8% şi oferă clienţilor puncte de fidelitate pentru tranzacţiile bancare efectuate. Posesorii cardului de credit trebuie să aibă un venit minim lunar de 500 lei. BRD percepe un comision de acrodare a cardului de 0,2% din linia de credit, plătit o singură dată. Perioada de graţie pentru acest tip de card este de pînă la 60 de zile pentru plăţile la comercianţi. Pentru sumele utilizate la comercianţi şi rambursate în cadrul perioadei de graţie, banca nu percepe dobîndă, iar pentru cele care depăşesc perioada de graţie, dobînda anuală este de 22%. BRD speră să atragă cu acest card, în decurs de un an de la lansare, circa 50-60.000 de clienţi, dintre care 15-20% de la alte bănci. Linia de credit de pînă la 20.000 lei este acordată pe doi ani, cu posibilitate de reînnoire automată. Rambursarea liniei de credit se face în sume fixe, conform unei grile cu tranşe prestabilite, în funcţie de valoarea utilizată. Pentru sumele mai mici de 1.000 lei, alimentarea minimă lunară este de 25 lei, crescînd treptat, astfel încît pentru sumele cuprinse între 5.000 şi 20.000 lei, suma ce trebuie rambursată lunar este de 500 lei. Cardul de credit are ataşat un program de fidelitate, care presupune acumularea de puncte de fidelitate pentru orice noi cumpărături făcute cu Punct Card, de la tranzacţii la comecianţi pînă la plăţi de facturi. Valoarea unui punct astfel acumulat este de 0,05 lei. Clienţii acumulează cîte un punct pentru fiecare leu cheltuit la comercianţi şi o jumătate de punct pentru fiecare leu cheltuit pentru plata unei facturi. Interogarea şi alimentarea contului pentru Punct Card se face prin serviciile bancare la distanţă ale BRD, precum Vocalis, BRD-Net şi Mobilis.