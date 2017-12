Punct final în Turul Dobrogei

A doua ediţie a Turului Dobrogei organizată după 1989, dar a noua în istoria întrecerii, desfăşurată sub patronajul Consiliului Judeţean Constanţa, al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, Primăriei Municipiului Constanţa, Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon, CSC Bilal 2000 Constanţa şi CS Delma 2003 Medgidia, a luat ieri sfîrşit cu victoria unuia dintre favoriţi. La capătul unei lupte palpitante, unul dintre principalii favoriţi, George Manu (Dinamo Bucureşti), s-a impus în clasamentul general la seniori, adjudecîndu-şi tricoul galben destinat cîştigătorului. Bucureşteanul a avut în palmares o singură victorie de etapă, obţinută sîmbătă, cînd i-a devansat pe Marian Frunzeanu (Conpet-Petrolul Ploieşti) şi Serghei Tvetcov (CS Olimpic Cîmpulung Moldovenesc). Ultima etapă, desfăşurată duminică, s-a încheiat cu succesul lui Alexandru Ciocan (Conpet-Petrolul Ploieşti), urmat de Marian Frunzeanu şi Ioan Mogoş (Torpedo Zărneşti). “Pentru mine este un început de sezon excelent şi o victorie care-mi ridică moralul în vederea participării la Turul României. Ţin să remarc organizarea excelentă şi să mulţumesc organizatorilor în acest sens. Turul Dobrogei a demonstrat că pot exista curse puternice şi la noi în ţară”, a declarat Manu, care a fost urmat în clasamentul general de Marian Frunzeanu şi Răzvan Jugănaru (Dinamo Bucureşti). La juniori, disputa a fost dominată cu autoritate de Zoltan Sipos (Mureşul Tg.Mureş-Mazicon Bucureşti), care a condus competiţia de la început pînă la final. Cîştigătorul tricoului alb s-a impus în etapa de sîmbătă în disputa cu Lucian Voinea şi Radu Moldovan (ambii de la Dinamo-Bilal 2000 Constanţa). Ultimul s-a revanşat în runda de duminică, încheind de această dată primul, urmat de Sipos şi Voinea. În clasamentul general, Sipos a fost urmat de Lucian Voinea şi Valentin Bădoiu (Conpet-Petrolul Ploieşti). Primii trei clasaţi au fost recompensaţi cu sume substanţiale (1.500 lei-I, 1.000 lei-II, 500-III), oferite de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi DSJ Constanţa, iar cîştigătorii din clasamentele generale au primit Trofeul Fair-Play din partea Corpului de arbitri. Premierea sportivilor a fost efectuată de reprezentantul CJC Petrică Munteanu, totodată preşedintele Comisiei de Organizare, directorul DSJ Elena Frîncu, preşedintele Comisiei pentru Cultură, Învăţămînt şi Sport din cadrul CJC, Cristian Zgabercea, şi directorul de concurs al Turului Dobrogei, Valeriu Andoniu. Pe lîngă premiile în bani, sportivii au prmit diplome, cupe şi echipament sportiv, ultimele din partea CS Bilal 2000 Constanţa. “Mulţumim tuturor celor care au pus umărul la buna desfăşurare a întrecerii şi sperăm ca an de an Turul Dobrogei să fie o competiţie frumoasă şi valoroasă”, a spus Petrică Munteanu. “Federaţia, cluburile şi sportivii ne-au felicitat pentru organizare şi ne-au mărturisit că abia aşteaptă să revină anul viitor la Turul Dobrogei. Pînă atunci mai este însă şi Turul României, care va avea în premieră punctul de final la Constanţa. Este o competiţie care a însemnat încă un pas spre confirmarea faptului că sportul constănţean este o familie”, a adăugat Elena Frîncu.