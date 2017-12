Punct important pentru Săgeata

Aflată în lupta pentru menţinerea în prima ligă, Săgeata Năvodari a obţinut un punct important, scor 0-0, în meciul din deplasare cu FC Viitorul, disputat vineri, în etapa a 23-a a Ligii 1. Miza partidei şi-a spus cuvântul, iar cele două echipe au oferit un fotbal sărac în prima repriză, când puţinii spectatori au regretat că au venit în tribunele stadionului din Chiajna. Astfel, formaţia cu cel mai slab atac din prima ligă, FC Viitorul, nu a reuşit să desfacă cea mai slabă apărare din prima ligă, cea a formaţiei de pe litoral. În aceste condiţii, singurele faze ceva mai interesante au venit în urma unor şuturi de la distanţă, la care cei doi portari nu au avut probleme prea mari între buturi. Situaţia s-a schimbat după pauză, când Săgeata a controlat jocul, având câteva ocazii uriaşe de a înscrie. Mai întâi, în min. 51, Deletic a reluat cu capul, din marginea careului mic, mult prea slab pentru a-l învinge pe Balauru. Duelul s-a repetat cinci minute mai trâziu, însă Deletic a tras din nou telefonat, iar portarul gazdelor a reţinut cu uşurinţă. Ratarea serii i-a aparţinut lui Ilie Iordache, care a scăpat singur cu Balauru, în min. 60, iar după o cursă de 20 m a trimis direct în piciorul goalkeeper-ului Viitorului. Gazdele au replicat abia în min. 75, când mingea trimisă de Gavra, cu capul, a şters bara din stânga lui Panagopoulos. Pe final, Săgeata a betonat mijlocul terenului cu încă un mijlocaş la închidere şi a încercat să lovească pe contraatac. Nu a avut însă noroc, M. Roman II fiind blocat de fiecare dată de defensiva gazdelor. Drept urmare, scorul a rămas neschimbat, iar năvodărenii au obţinut un punct care menţine aprinse speranţele privind evitarea retrogradării.

„Nu a fost un meci spectaculos, ci unul de luptă. Pentru noi, este foarte important că nu am pierdut, dar nu putem fi mulţumiţi doar cu un punct. Era foarte important să câştigăm, pentru că jucam împotriva unei contracandidate. Îmi pare rău că nu am marcat, dar aceasta-i viaţa”, a spus Ilie Iordache. „Am avut trei ocazii uriaşe. Păcat că nu am marcat, pentru că echipa care ar fi înscris cred că ar fi câştigat cele trei puncte. Nu cred că se putea juca fotbal pe un asemenea teren”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel.

Au evoluat - FC Viitorul (antrenor Bogdan Vintilă): Balauru - Puţanu, Larie, Mitrea, Toşca (72 Gavra) - Benzar, Daminuţă, N. Dică (67 R. Marin) - Mitriţă, M. Axente, Băluţă (66 Al. Lazăr); Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Panagopoulos - Borja, Fl. Popa, L. Munteanu, D. Lopez - Muzac, Dulee Johnson - Deletic (81 Al. Tudose), Vezan, I. Iordache (75 Tigoianu) - Guerra (78 M. Roman II). Cartonaşe galbene: Puţanu, Larie, Daminuţă / Muzac. A arbitrat: Radu Petrescu (Bucureşti).