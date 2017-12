Punct pierdut în ultimul minut de CS Tomis

Formaţia feminină de handbal, CS Tomis Constanţa, a încheiat cu un neaşteptat semieşec partida din cadrul etapei a doua a Ligii Naţionale. Nevoite să evolueze în Sala Sporturilor din Medgidia, elevele lui Ion Crăciun şi Florin Cazan au pierdut printre degete un punct preţios în faţa nou-promovatei CSM Bucureşti, scor 29-29 (14-13), care a arătat că victoria de la Brăila nu a fost una întâmplătoare. Constănţencele au fost stăpâne pe joc pe aproape toată durata întâlnirii şi nimic nu părea că le poate împiedica în drumul spre un nou succes în Liga Naţională. După o primă repriză mai echilibrată, tomitanele s-au distanţat semnificativ pe tabela de marcaj în cea de-a doua repriză, 23-17 (min. 42), reuşind să păstreze o diferenţă consistentă până în minutul 58, 29-24. Gazdele s-au relaxat însă prematur, iar eliminarea Cristinei Zamfir (min. 58) a cântărit mult în faza ofensivă a gazdelor din ultimele 90 de secunde. Adversarele au profitat de acest lucru pentru a pleca de pe teren cu un punct nesperat. „Din păcate, nu am ştiut să gestionăm finalul de meci. Am jucat bine, ne-am creat situaţii bune în atac, dar am greşit copilăreşte şi am dat şansa adversarului să ne egaleze pe final. CSM Bucureşti este o echipă puternică şi ne-a demonstrat acest lucru. Am pierdut un punct mare”, a declarat Ion Crăciun. Pentru Tomis au marcat: Tîlvîc 8g, Barcan 6g, Zamfir 6g, Pătru 3g, Rusu 3g, Mateescu 2g şi Pîrîianu 1g. Partida nu a fost lipsită de incidente, meciul fiind întrerupt la un moment dat, după ce antrenorul oaspetelor, Vasile Mărgulescu, a intrat în teren în timpul jocului pentru a le reproşa arbitrilor maniera de a fluiera.

Celelalte rezultate ale etapei: sâmbătă: HC Zalău - Dunărea Brăila 27-22; HCM Roman - HCM Buzău 31-27; Oţelul Galaţi - U. Jolidon Cluj 26-26; HCM Baia Mare - Univ. Reşiţa 20-19; duminică: Rulmentul Braşov - Oltchim Rm. Vâlcea 23-39; SCM Craiova - CSM Cetate Deva (s-a disputat după închiderea ediţiei).