Punct preţios obţinut de handbalistele constănţene

Una dintre cele mai dificile deplasări din acest final de tur s-a încheiat cu un punct extrem de important pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis. Deşi duminică, la Cluj, în etapa a 11-a, au întîlnit echipa clasată pe poziţia a 12-a în clasamentul Ligii Naţionale, jucătoarele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi ştiau că duelul cu Universitatea Jolidon va fi unul pe muchie de cuţit. După un parcurs dezastruos în campionat, clujencele erau avide de victorie, iar evoluţia în faţa propiilor suporteri era o motivaţie în plus. Cu toate acestea, partida a debutat cu Tomisul la conducere, 1-0 şi 2-1 în primele minute, însă gazdele au preluat rapid ostilităţile. Constănţencele nu au cedat şi s-au ţinut în prima repriză aproape de adversare, care au plecat cu un avantaj minim la vestiare, 11-10. Începutul celei de-a doua reprize a fost unul echilibrat (11-11, min. 32), însă Tomisul nu a izbutit să preia conducerea. Au urmat momente slabe de joc în tabăra constănţeană, iar elevele lui Gheorghe Covagiu au luat un avantaj de cinci goluri pe tabela de marcaj, 19-14. Diferenţa a fost menţinută pînă în ultimele şase minute de joc, iar clujencele păreau aproape de adjudecarea celor două puncte. Deşi totul părea pierdut, Doina Avram-Lupu a reuşit din nou o prestaţie bună şi a închis poarta Tomsiului, de la scorul de 28-24 (min. 55). În ofensivă, constănţencele nu au ratat nicio ocazie de a înscrie în poarta clujencelor, iar scorul final a fost 28-28, Tomisul reuşind în ultimele secunde să smulgă un punct important Clujului. „Nu am jucat aşa cum ne-am propus, însă fetele au avut ambiţie pe final şi am reuşit să obţinem un punct extrem de important. Ne bucurăm că poarta a început să funcţioneze, iar acest lucru se simte”, a declarat la final antrenorul Mircea Bucă. Marcatoarele Tomisului au fost: Jerebie-Cărbune 9g, Iovănescu 5g, Jafarova 4g, Ackar 3g, Tankaskaya 2g, Pîrîianu 2g, Georgescu 1g, Drîlea 1g şi Grigore-Năniţă 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Ploieşti - Rulmentul Braşov 29-40; Hidroconcas Buzău - Cetate Deva 24-30; HC Zalău - Dunărea Brăila 22-22; Rapid Bucureşti - HCM Baia Mare 33-30; Oţelul Galaţi - HCM Roman 36-27. Partida KZN Slatina - Olchim Rm. Vîlcea se va disputa miercuri, 14 ianuarie.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 10 10 0 0 328-220 20

2. Rulmentul Braşov 11 9 1 1 396-285 19

3. Rapid Bucureşti 11 7 2 2 355-352 16

4. Oţelul Galaţi 11 6 0 5 321-303 12

5. Dunărea Brăila 11 5 2 4 298-297 12

6. Hidroconcas Buzău 11 6 0 5 284-310 12

7. CS TOMIS 11 5 1 5 293-305 11

8. HC Zalău 11 4 2 5 269-272 10

9. HCM Baia Mare 11 4 1 6 311-298 9

10. Cetate Deva 11 4 1 6 306-329 9

11. HCM Roman 11 4 1 6 276-311 9

12. U. Jolidon Cluj 11 3 1 7 308-326 7

13. CSM Ploieşti 11 1 1 9 309-354 3

14. KZN Slatina 10 1 1 8 275-367 3