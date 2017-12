Punctaj maxim pentru Portul

Portul se menţine printre fruntaşele clasamentului şi după disputarea etapei a doua din liga a treia la fotbal. Portuarii au reuşit singura victorie obţinută de echipele din judeţ, celelalte rezultate fiind patru eşecuri şi un egal. Singura remiză le aparţine jucătorilor din Ovidiu, CSO fiind revelaţia de pînă acum a seriei!

@ Portul Constanţa - FC Farul II Constanţa 3-2 (Prodan 35-pen, Răvoiu 63, Măciucă 75-pen / D.Florea 46-pen, 47). Joc spectaculos în derby-ul constănţean, cu trei penalty-uri şi două răsturnări de scor! "Am cîştigat la limită în condiţiile în care doar Boraş a ratat trei situaţii imense de gol, la fel Dimcea şi Stere. Primim foarte uşor goluri şi nu a fost meci în acest debut de sezon fără să luăm cîte două", a declarat antrenorul principal al portuarilor, Cristian Cămui. La rîndul său, faristul Vasile Mănăilă a apreciat că loviturile de la 11m ale gazdelor au fost prea uşor acordate. Au evoluat echipele: Portul: L.Gheorghe - Frimu, Răvoiu, Dimcea (junior) - Cărbunaru (j), Banoti, Grămoşteanu (80 Sali), Măciucă - Prodan (63 Hampu), Stere (70 Camboianu), Boraş (89 Suliman); Farul II: Răuţă - Perenyi (85 Gospodin), Armando, Pascale, Ţarălungă - Măţel - Neaga (73 Calagi), L.Mihai II - Boritz (44 Călin), D.Florea, Lupu (70 Nane).

@ Callatis Mangalia - DInamo II Bucureşti 1-5 (Bardu 20-pen / L.Ganea 51, Lemnaru 76, 92, Vizitiu 88, Cozac 89). Un rezultat şocant prin proporţiile scorului, însă victoria tinerilor dinamovişti este absolut meritată. La scorul de 1-1, Cr.Petcu a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător şi totul s-a terminat pentru gazde. "Dinamo a jucat mai bine în superioritate numerică, iar noi am căzut fizic, după o primă repriză foarte bună. Şi arbitrul de centru a făcut unele greşeli: Petcu putea foarte bine să primească doar cartonaş galben, iar la faza penalty-ului transformat de Bardu autorul faultului nu a văzut al doilea cartonaş galben", a declarat antrenorul mangalioţilor, Bănică Oprea. Au jucat pentru Callatis: Avram (70 Liferie - j) - Manea, Cr.Petcu, Pănescu, Ad.Voicu, Badea (68 C.Tănase) - Zăgrean (j), Erdinci Cogali, Martonfi (j; 70 Bucur) - Enis Cogali, Bardu (62 Zgubea).

@ Steaua II Bucureşti - CSO Ovidiu 0-0. Debutantă în eşalonul al treilea, CS Orăşenesc Ovidiu continuă să surprindă. Remiza de pe terenul lui Steaua II putea fi însă fără probleme victorie, pentru că "jucătorii mei şi-au bătut joc de ocazii, ratînd de opt ori singuri cu portarul", după cum a declarat antrenorul principal Sevastian Iovănescu! Este drept şi că bucureştenii puteau să obţină ei victoria în min.89, cînd Axinciuc a respins de pe linia porţii. Au evoluat: Gîndac - Chiriţă (j), Axinciuc, Poşircă, Voiculescu - Della (80 Iancu), Ciuciuleacă, Ciobanu, Surugiu (75 C.Oprea) - Steriu (j; 78 Al.Dan), Curt (68 Meiroşu).

@ UFC Chitila - Oil Terminal Constanţa 1-0 (C.Mihai 14-pen). Oil Terminal a înregistrat al doilea eşec consecutiv, printr-un gol marcat în prima repriză. "Am presat mai mult în repriza a doua, am dominat fizic şi teritorial, ne-am creat ocazii, dar nu am avut şansă şi luciditate la finalizare", a declarat preşedintele clubului, Paul Peniu. Formaţia: Drăgulin - Al.Ştefan (j; 46 B.Tănase), Ţeican, Cristache, Iacobuţă (46 Bică) - Comşa (70 Micu), P.Florea, Andrei (46 Armencea), Panait - Renţea (j), Niţă.

@ Unirea Slobozia - Aurora Cernavodă 6-0 (Mihălcescu 15, 30, 55, Zaharia 50, Ene 89, A.Toma 90). Rezultat care nu mai necesită prea multe comentarii, Aurora fiind mult întîrziată cu pregătirea faţă de celelalte colege de serie. "Trebuie să efectuăm măcar cîteva zile de pregătire la munte, poate chiar săptămîna viitoare, după etapa a patra", spune antrenorul Dan Rădulescu, a cărui echipă a terminat meciul în nouă oameni, după eliminarea lui Ferenţi (min.54) şi accidentarea lui Truţă (min.58). Au jucat pentru Aurora: Mina (53 Marinciu - j) - Răguşilă (46 Crecan), Fugaru, Croitoru - Truţă, Plăcintă (46 Onofrei), Şt.Şerban, I.Drăgoi - Rizea (junior; 53 Bujanski), Stoian, Ferenţi.

Celelalte rezultate ale etapei: Politehnica Timişoara Bucureşti - Phoenix Ulmu 1-0; Dunărea Călăraşi - Viitorul Însurăţei 0-0; Petrolul Brăila - Dodu Bucureşti 2-1; Inter Gaz Bucureşti - Rocar Bucureşti.

Clasament:

1.Dinamo II Bucureşti 2 2 0 0 7-1 6 (+3)

2.Portul Constanţa 2 2 0 0 6-4 6 (+3)

3.Unirea Slobozia 2 1 1 0 7-1 4 (+1)

4.Viitorul Însurăţei 2 1 1 0 3-1 4 (+1)

5.CSO Ovidiu 2 1 1 0 2-1 4 (+1)

6.Rocar Bucureşti 1 1 0 0 3-1 3 (0)

7.Inter Gaz Bucureşti 1 1 0 0 2-1 3 (0)

8.FC Farul II Constanţa 2 1 0 1 4-4 3 (0)

9.Petrolul Brăila 2 1 0 1 3-3 3 (0)

10.Dodu Bucureşti 2 1 0 1 2-2 3 (0)

11.UFC Chitila 2 1 0 1 1-1 3 (0)

12.Politehnica Timişoara 2 1 0 1 2-3 3 (0)

13.Phoenix Ulmu 2 0 1 1 1-2 1 (-2)

14.Dunărea Călăraşi 2 0 1 1 1-2 1 (-2)

15.Steaua II Bucureşti 2 0 1 1 0-2 1 (-2)

16.Oil Terminal Constanţa 2 0 0 2 1-3 0 (-3)

17.Callatis Mangalia 2 0 0 2 2-8 0 (-3)

18.Aurora Cernavodă 2 0 0 2 2-9 0 (-3)

