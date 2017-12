Puncte de aur pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a trecut cu bine peste presiunea întâlnirii cu Gloria Bistriţa, din etapa a 31-a a Ligii 1, şi a obţinut, luni seară, pe stadionul “Farul”, trei puncte (n.r. - scor 2-0) care, cel puţin pentru moment, asigură locul în prima ligă a fotbalului românesc. Constănţenii au luat cu asalt poarta lui Dolha încă din primele minute, iar după două ratări ale lui Dică şi Larie, care au trezit la viaţă cei aproximativ 500 de spectatori, Lazăr a adus zâmbetul pe chipul antrenorului Cătălin Anghel. Mijlocaşul adus în urmă cu două sezoane de la Steaua II Bucureşti a finalizat cu un şut plasat de la 22 m o frumoasă acţiune personală în care şi-a culcat doi adversari şi a deschis drumul spre un succes vital în lupta pentru supraviţuire. Cele trei puncte au fost securizate la zece minute după pauză, prin căpitanul Nicolae Dică, reluare cu capul la o centrare a lui Bălaşa. Până la final Dică şi Cârstocea ar fi putut majora diferenţa, însă tabela a rămas nemodificată. De remarcat din nou evoluţia foarte bună a puştiului Ionuţ Mitriţă (n.r. - 18 ani), schimbat însă cu Cristocea, în min. 52 - spre nemulţumirea spectatorilor - la fel de şters şi în acest meci.

Viitorul a urcat pe locul 14 în urma acestei victorii, având un punct peste Concordia Chiajna, prima echipă sub linia retrogradării. „Trebuia neapărat să câştigăm. Sunt mulţumit de rezultat şi parţial de joc. În meciul de astăzi (n.r. - luni) s-a văzut că miza foarte mare a făcut ca în unele momente să suferim. Presiunea în care s-a desfăşurat jocul ne-a făcut să ne exprimăm aşa în anumite momente. Am fost puţin precipitaţi, dar băieţii trebuie felicitaţi pentru că în ultima vreme ne cam pierdusem din încredere. Sperăm ca după această victorie să aducem şi alte puncte şi să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. „În această seară (n.r - luni seară) am câştigat puncte importante, am muncit pentru ele şi le-am meritat”, a spus Gheorghe Hagi după victoria Viitorului cu Gloria Bistriţa. Duminică, de la ora 20.30, în etapa a 32-a a Ligii 1, Viitorul Constanţa va întâlni, în deplasare, campioana Steaua Bucureşti.

Ieri, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că echipele care nu primesc licenţa şi formaţiile clasate pe ultimele patru locuri nu vor mai evolua sezonul viitor în Liga 1. Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a confirmat că primul eşalon poate avea mai puţin de 18 echipe la startul ediţiei 2013-2014.