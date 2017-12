Punctul de frontieră Carvăn, la un pas de deschidere

Punctul de frontieră Carvăn, amplasat pe drumul ce leagă comuna Lipnița de orașul bulgar Kainargea, se află la un pas de deschidere, după îndelungi zbateri din partea autorităților locale din Lipnița. Primarul Florin Onescu a declarat că punctul de trecere spre Bulgaria este aproape gata și că mai are de pus la punct ultimele detalii pentru a-l deschide. „Luni vor veni la punctul de trecere a frontierei reprezentanții Poliției de Frontieră, consultantul și proiectantul, pentru a discuta aspecte ce țin de efectuarea ultimelor lucrări la vamă”, a declarat edilul. În 2013, Primăria din Lipnița a amenajat, cu fonduri europene, un drum transfrontalier în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și cu reprezentanții municipalității Kainargea (Bulgaria), bazându-se pe faptul că România și Bulgaria vor intra în spațiul Schengen. Cu toate că drumul lung de 17,11 km a fost asfaltat în mai puțin de un an, nu a fost folosit niciodată, întrucât aderarea celor două state la Schengen a fost întârziată, trecerea dintr-o țară în alta fiind ilegală în lipsa unei vămi. Așadar, lucrările la punctul de frontieră au început anul acesta, iar în prezent, edilul afirmă că mai are o singură lucrare de efectuat pentru a putea obține toate avizele necesare deschiderii traficului. „Punctul de frontieră este aproape gata. Drumul este gata, cabinele vameșilor, sistemele de supraveghere și stațiile de lucru sunt gata. Mai avem de turnat o bretea de asfalt de 100 de metri liniari”, a declarat Onescu.