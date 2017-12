Punctul de pensie creşte la 1.000 de lei

13:17:06 / 22 Martie 2017

OLGUTA DIXIT

Am fi ipocriti daca n-am recunoaste ca pensionarii de toate gradele se bucura atunci cand primesc si invers cand li se taie pensia . Apreciem eroismul cu care Olguta se bate cu institutiile europene mai ceva ca Ecaterina Teodoroiu cu nemtii . Depasind-o in ceea ce priveste arta de a prevedea viitorul , pe celebra Pitia preoteasa din Delfi, Olguta , cu modestia caracterisitca politicianistilor nostri , dar si cu luciditate bazata pe inalta ei pregatire financiara si economica , da de pamant cu institutiile europene care nu fac altceva decat sa ne saboteze in permanenta . si care n-au habar ce inseamna aia prognoza , asigurandu-ne ca la vara o sa fie bine si cald . Nu ne ingrijoreaza viitorul , nu ne tememem de o eventuala griza economica , de o productie agricola proasta sau de lipsa de investitii . Avem " Programul " care ne garanteaza fericirea . Nu stiu de ce ma gandesc la ceea ce a scris candva Eminescu ( citez ) : " Daca ai 5 lei si cheltuiesti 4 esti un om bogat . Daca cheltuiesti 6 lei esti un om sarac " . Trebuie sa avem incredere in promisiunile PSD , in Programul aprobat cu entuziasm de intregul nostru popor , dragi tovarasi .