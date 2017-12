Punctul speranţei pentru FC Farul

Reunită cu doar o săptămână înaintea debutului campionatului, FC Farul a dat peste cap toate calculele hârtiei, reuşind să obţină sâmbătă primul punct din actualul sezon al Ligii a II-a. Echipa pregătită de Ioan Sdrobiş a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată pe teren propriu în compania uneia dintre candidatele la promovare din Seria I, FC Botoşani. Într-o formulă de start surprinzătoare, cu tânărul Niţescu pe partea dreaptă a defensivei, constănţenii au irosit câteva ocazii mari în prima repriză. Cea mai importantă i-a aparţinut lui Boghiţoi, în min. 43, atacantul Farului trimiţând peste poarta goală, după o gafă a portarului Prisacă. Mai mult, centralul Florin Chivulete a trecut cu vederea un henţ comis de Atudorei în propria suprafaţă de pedeapsă. După pauză, oaspeţii au deschis scorul la primul şut pe poartă, Ionuţ Matei trimiţând senzaţional sub transversală, de la 25 m lateral dreapta. Gazdele au reacţionat rapid şi, după o serie de ratări, au egalat prin Adrian Câmpeanu, care a reluat balonul cu capul, din 6 m. Pe final, ambele echipe au fost aproape de a da lovitura de graţie, dar tabela de marcaj s-a păstrat neschimbată. „Am avut şi ghinion, am şi ratat, dar până la urmă rezultatul este echitabil. Am fi putut lua gol în prima repriză, când oaspeţii au avut o ocazie importantă, dar am primit un gol de portar, după pauză. S-a văzut că echipa a fost încărcată de motivaţie şi, cu un efort suplimentar, s-a trecut peste întârzierea din pregătire. Ambiţia şi dăruirea au fost atuul nostru şi cel mai mult mă bucură faptul că jucătorii nu au cedat după primirea golului”, a spus antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiş. „Speram la mai mult de la acest meci, pentru că întâlneam o echipă adunată pe ultima sută de metri. Am primit însă o replică solidă, iar pe final se putea întâmpla orice”, a spus tehnicianul oaspeţilor, Cristian Popovici.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ioan Sdrobiş): Zdrâncă - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Paşcovici - Scărlătescu (72 I. Lupu), Lucan, Boboc (46 Mutulescu), B. Rusu - Ad. Câmpeanu, Boghiţoi (56 Buzea); FC Botoşani (antrenor Cristian Popovici): Prisacă - Patache, Tincu, Atudorei, Acsinte - I. Matei, Vrabie (65 Bâlbă), Vaşvari, Boroştean - Ghiceanu (80 E. Sandu), Homneac (54 Straton). Au arbitrat: Andrei Chivulete (Bucureşti) - Lucian Sârbu (Focşani) şi Ionel Dumitru (Gherghiţa, Prahova). Marcatori: Ad. Câmpeanu 78 / I. Matei 60. Cartonaşe galbene: Lucan, Boboc, Ad. Câmpeanu / Vaşvari, Atudorei, E. Sandu.

Rezultatele etapei - vineri: Gloria Buzău - CF Brăila 1-0; sâmbătă: FC Farul Constanţa - FC Botoşani 1-1; Săgeata Năvodari - Dinamo II Bucureşti 4-0; Astra Giurgiu - Viitorul Constanţa 2-3; Steaua II Bucureşti - Juventus Bucureşti 1-0; Delta Tulcea - CS Otopeni 1-0; duminică: FC Snagov - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-4; Concordia Chiajna - Dunărea Galaţi 2-1. Clasament: 1. Săgeata 6p (golaveraj: 6-1); 2. Viitorul 6p (6-3); 3. Chiajna 6p (5-3); 4. FC Botoşani 4p; 5. Ceahlăul 3p (4-0); 6. Delta 3p (1-0); 7. Dunărea Galaţi 3p (2-2); 8-10. Steaua II, Gloria Buzău şi CS Otopeni 3p (1-1); 11. Dinamo II 3p (3-4); 12. FC Farul 1p; 13. Juventus 0p (2-4); 14. CF Brăila 0p (1-3); 15. Astra 0p (2-6); 16. CS Snagov 0p (0-9).