Pungile din plastic aduc un miliard la bugetul de stat

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) estimează venituri de 19 milioane de lei în acest an din ecotaxa de 0,1 lei/bucată aplicată pungilor și sacoșelor din plastic pentru cumpărături, comercializate în magazinele din România, reiese din Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției aferent anului 2015. Conform documentului, din totalul încasat, 18,050 milioane de lei sunt menționați în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru Mediu, iar restul de 950.000 de lei în cel al AFM, instituție care gestionează acest fond. Pe de altă parte, din bugetul total de venituri și cheltuieli al AFM reiese că, în 2015, vor fi realizate venituri în cuantum de 1,071 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se vor situa la același nivel. De asemenea, veniturile Fondului pentru Mediu sunt estimate, în acest an, la 1,017 miliarde de lei, iar cheltuielile prognozate sunt de aproximativ 1,022 miliarde de lei. Datele AFM arată că, în România, cantitatea de pungi de plastic comercializate în 2010 a fost dublă, comparativ cu anul 2009, și este în continuă creștere, pe fondul dezvoltării marilor retaileri. În plus, fiecare european folosește, în medie, circa 500 de pungi de plastic anual, dintre care 92% sunt de unică folosință. Mai mult, dintre cele 100 de miliarde de pungi de plastic utilizate anual în Europa, doar 6,6% sunt reciclate.

Potrivit Comisiei Europene, există peste 8 miliarde de pungi din plastic/an care devin deșeuri, afectând mediul de viață al peștilor și al păsărilor.

California, Franța, Italia, orașe din Australia și Marea Britanie au interzis folosirea pungilor de plastic de unică folosință care nu sunt biodegradabile și compostabile. Printre orașele din SUA care au interzis pungile de plastic de unică folosință se află: San Francisco (2007), Portland (2011), Seattle (2012), Austin (2013), Los Angeles (2014), Dallas (2015) și Chicago (2015). În noiembrie anul trecut, reprezentanții celor 28 de guverne din UE au parafat un acord pentru reducerea drastică a utilizării pungilor din plastic, până în anul 2025. Astfel, europenii vor trebui să se mulțumească cu sacoșe din materiale textile sau din hârtie. Statele care nu au făcut acest lucru vor trebui să impună ca pungile din plastic să nu mai fie gratuite până la 31 decembrie 2018 și să ia măsurile necesare pentru a reduce consumul anual la 90 de pungi din plastic pe cap de locuitor până la 31 decembrie 2019.

În 2025, consumul anual nu ar trebui să depășească 40 de pungi/cap de locuitor, în condițiile în care media europeană a fost de 178 în 2010. În acest context, sunt vizate pungile cu o grosime mai mică de 50 de microni distribuite încă gratuit în numeroase supermarketuri europene, peste 90% dintre cele circa 100 de miliarde de pungi din plastic puse în circulație în UE fiind incluse în această categorie. ONG-urile de mediu din România, precum și autoritățile de mediu au arătat că susțin acest demers.