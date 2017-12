Punk de calitate, întîmplător… şi prin România

Dead Pope\'s Company din Cehia, Skinny Patrini din Polonia şi canadienii de la Handsome Furs din Canada concertează, în această perioadă, în România. Conform programului anunţat, trupa de punk-rock\'n\'roll clasic Dead Pope\'s Company a concertat, ieri, în Club Control din Bucureşti, astăzi, cîntă la Deva, iar în zilele următoare, formaţia va face show la Sibiu, apoi la Cluj.

Trupa a luat fiinţă la sfîrşitul anului 2004, sub numele iniţial Sexy Pigs Company. Din componenţa actuală fac parte: Peter Kissler (voce/chitară), Mickey Foote (voce/chitară), Samuel Mondial (voce/bass) şi Jacob S. Filipe (baterie). Primul concert al formaţiei a avut loc în primăvara lui 2005, la un important festival naţional, Majales. În acelaşi an, după moartea Papei Ioan Paul al II-lea, numele trupei a devenit Dead Pope\'s Company. Punkerii cehi au avut, pînă acum, peste 200 de concerte, fiind apreciaţi pentru muzica lor ce aduce aminte de rock-ul anilor \'70 şi \'80. În 2008, Dead Pope\'s Company a lansat pe piaţă un demo cunoscut ca „Guess Who\'s Dead” sau „Outbreak of Retro”, care putea fi descărcat gratuit de pe internet. Albumul de debut al trupei, ale cărei piese vor putea fi ascultate şi la Bucureşti, este aşteptat în toamna aceasta.

Tot astăzi, după ora 22.00, clubul Control din capitală va beneficia de prezenţa unui duo venit din Polonia, Skinny Patrini. Biletele la eveniment costă 15 lei.

Înfiinţat în 2005, band-ul este alcătuit din Anna Patrini (compoziţii, părţi vocale şi visual-uri) şi Michael „Skinny\" Skorka (beat-uri, instrumentaţie şi producţie). Muzica lor este foarte dificil de descris: unii spun că sună ca în anii \'80, alţii o asociază cu anii \'90. „Etichetele” sound-ului lor sînt, în general, „electro-clash\" sau „electro-punk\", „neo-cold wave\" ori „post-punk\". Albumul de debut, „Duty Free”, a fost lansat în Polonia, în noiembrie 2008. În prezent, trupa face turul Europei, pentru a-şi promova LP-ul. Cei doi membri au concertat în oraşe precum Barcelona, Berlin, Paris, Vilnius, Budapesta, Dublin, Riga, iar acum a venit rîndul Germaniei, Cehiei şi României. În curînd, aceştia vor lansa un album în ediţie limitată, „Re mixes”.

În această vineri, trupa canadiană Handsome Furs revine în România, la cinci luni după marele succes al concertului inclus în seria OneDay Live. În deschidere vor cînta The Mono Jacks şi The Amsterdams. Biletele costă 35 lei.

Handsome Furs este o formaţie electro-punk/indie rock, înfiinţată în 2005, la Montreal. Trupa este alcătuită din Dan Boeckner (părţi vocale, chitară şi drum machine) şi Alexei Perry (sintetizatoare, drum machine). Cei doi sînt soţ şi soţie, iar numele grupului vine de la titlul unei povestiri scrise de Alexei în perioada de debut a trupei. Primul lor album, apărut în urmă cu doi ani, s-a numit Plague Park, iar la începutul acestui an, a fost lansat al doilea album, Face Control, inspirat de experienţele de club ale grupului din turneul său est-european. Astfel, în Moscova, cei care vor să rezerve o masă într-un bar sînt obligaţi să plătească sume mari, prin PayPal sau în numerar. Chiar şi aşa, ei nu-şi au locul asigurat. Personalul de pază are autoritatea de a nu primi un client cu rezervare, în cazul în care nu agreează înfăţişarea acestuia. Fenomenul este cunoscut ca „face control\".