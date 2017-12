Pupat Alianţa

Se spune că o ciorbă încălzită de mai multe ori nu mai are niciun gust, chiar dacă încerci să o dregi cu smîntînă. În cele mai multe din cazuri, devine apă chioară cu iz de leşie. Din cîte aud, mai marii PD-L şi PNL intenţionează să pună din nou pe foc ciorba Alianţei DA, folosind reţeta care a consacrat dregerea busuiocului. Degeaba, domnilor, e trecută şi acră ca agurida! Căzînd în patima nostalgiilor de tot felul, domnul Valeriu Stoica a invocat necesitatea refacerii Alianţei, mizînd pesemne pe faptul că electoratul poate fi momit cu o nouă parodie politică. E limpede că, în perspectiva alegerilor parlamentare, dar, în mod deosebit, a celor prezidenţiale din anul 2009, resursele şi imaginaţia PD-L au sărăcit considerabil de vreme ce unii vor să refacă un drum plin de hîrtoape. Dacă s-a ajuns la o asemenea discuţie, înseamnă că nici preşedintele Băsescu nu se simte prea bine! Sigur, la nevoie, domnia sa ştie să se facă frate cu dracul, în cazul de faţă, PNL, un partid pe care a încercat din răsputeri să-l desfiinţeze după reţeta PNŢCD. Nici cu Tăriceanu nu mi-e ruşine, cunoscut fiind faptul că este gata să accepte orice compromis pentru a rămîne în funcţia de prim ministru! Trebuie să fii prea disperat ca să te aşezi din nou, după ce te-ai fript pe tot corpul, la masa tratativelor cu cel care te-a călcat în picioare, timp de trei ani la rînd, ridiculizîndu-te ca pe o paiaţă în faţa opiniei publice! Mă refer, evident, la preşedintele Băsescu, obişnuit să facă preş din primul ministru al României, căruia i-a frecat ridichea după cum au vrut muşchii lui. Ne amintim cu toţii de spectacolele gratuite regizate de la Cotroceni sub genericul “Ia beletul, na beletul”. După ce s-au certat ca două ţaţe în balcon, PD-L şi PNL vor să se pupe bot în bot în Piaţa Independenţei, pentru a trece puntea suspinelor împreună. Cu alte cuvinte, dacă diversiunea le iese ca la carte, să mai înghiţim alţi patru ani de circ cu suspine! Să fie liberalii chiar atît de naivi încît să mai meargă o tură pe mîna lui Băsescu? Sau poate că sînt la strîmtoare... Aşa au procedat şi pesediştii lui Adrian Năstase. S-au lăsat seduşi de pocăinţa sa interioară şi l-au iertat cu flota. După aceea, ştim cu toţii ce a făcut Băsescu. Şi-a transformat toţi adversarii politici în navetişti la DNA. Nici liberalii nu sînt departe de această cruntă realitate, dacă ne gîndim la cum sînt hărţuiţi miniştrii lor, dar, acum, surprinzător, par a pune botul la ofertele celor care i-au trădat! Dacă îmi amintesc eu bine, domnii Stoica şi Stolojan se numără printre cei care s-au străduit să împingă PNL în prăpastie. Ca şi Elena Udrea, doamna cu bileţelele roz. Ar fi de-a dreptul comic să o vedem din nou alături de Tăriceanu în Alianţa DA - reîncălzită, precum ciorba sleită! Cu siguranţă, ar fi o pereche politică fericită, cu mult mai multe împliniri faţă de cuplul Săftoiu - Atanasiu, pînă mai ieri, duşmani de moarte prin tribunale! În nota de parodie a politichiei noastre, asistăm la o reclădire a Alianţei pe fundaţia şubredă reprezentată de cei care, prin via Cotroceni, s-au lucrat reciproc, fie direct, fie prin intermediul serviciilor specializate în intrigi şi cafturi de partid. După ce s-au turnat la DNA sau la televizor, fluturîndu-şi pe sub nas fel şi fel de bileţele sau indicaţii cotite, urmează să joace hora unirii. Acum, înţelegem mai bine de ce Traian Băsescu, prezent în mijlocul sinistraţilor, a luat apărarea Guvernului, împrăştiind pe o rază de mai mulţi kilometri numai miere şi bezele! Vă amintiţi cum tuna şi fulgera la primele inundaţii de după alegerile care l-au propulsat în fruntea ţării? Şi cum ştergea cu premierul Tăriceanu podul de la Mărăcineni? Pe unde se întîlneau în cizme, se contrau! Varianta refacerii Alianţei a fost vehiculată şi de Stelian Duţu, care l-a scos din schemă pe Traian Băsescu, motiv pentru care a fost exclus din partid. Pe această temă, mult mai interesantă ar fi părerea lui Vasile Blaga, care, deocamdată, nu face, dar coace…