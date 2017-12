Pupăza din tei

După ce s-au străduit din răsputeri să-l tragă pe “ linie moartă” pe primarul Mangaliei, căruia i-au purtat sîmbetele într-o veselie, consilierii locali răzvrătiţi şi-au pierdut obiectul muncii. Practic, s-au lăsat singuri fără grai! Fără capra vecinului în funcţie, domnii în cauză nu mai au cum să iasă în evidenţă. Cînd treburile merg cît se poate de prost în oraş, nu mai au pe cine să apuce de guler şi să-l tăvălească prin zăpadă pe post de “duşman al poporului”! La cine să ridice glasul şi cui să-i ţină lecţii de morală şi de patriotism local ieftin? Lui Mincă, actualul primar interimar? În primul rînd, de Mincă nu se lipeşte morala socialistă. Pe urmă, nu este indicat să ridici glasul la el, pentru că s-ar putea să i se ridice sîngele conservator la cap şi, vorba aia, au mai furat-o şi alţii! Dincolo de toate aceste considerente de tactică şi etică politică, Ion Mincă este produsul emanat de consilieri în fruntea Primăriei Mangalia. Ca atare, după regulile vechi de circulaţie, dacă dai în domnia sa, atenţie, dai în fabrici şi uzine! Vine vorba, pentru că economia locală este la pămînt. Nu cred că suspendarea lui Tusac din funcţie a fost o măsură inspirată. Domnii consilieri au rămas fără calul lor de bătaie. Credeţi că se vor bate între ei? Deocamdată, nu. Cum nemulţumirile populaţiei se înmulţesc pe zi ce trece, privirile cetăţenilor se îndreaptă către “reformatorii” deputatului Iorguş. Toată lumea aşteaptă minunile promise. Pînă la debarcarea primarului ales prin vot democratic, se ştie cine era vinovat de toate relele din Mangalia - Claudiu Tusac. Iorguş ştia să valorifice foarte bine momentele de presupusă criză. Chiar dacă era linişte în oraş, provoca un subiect de dezbatere publică şi organiza lanţuri umane în jurul unor pajişti cu iarbă pîrjolită declarate ad-hoc “monumente ale naturii” De cînd şi-a lichidat politic finul, jubilînd ca în anii cu producţii record de pepeni, nu i-am mai auzit glasul. Pe cine să pună la stîlpul infamiei? Pe Mincă? Doar ce s-au împăcat pentru binele şi prosperitatea urbei! Să se înfigă în chica liberalului Sorin Andrei, abia sosit din China? Nu ţine. Ăsta, dacă, pînă la urmă, candidează pentru şefia PNL Mangalia, spune tot în legătură cu jocurile politice de pe plan local! Acum, dacă tot a nins şi e frig prin apartamentele sărăcăcioase ale mangalioţilor, pe cine să chemi la şedinţa cu părinţii? Dacă rămînea Tusac primar, îl tundeau zero. Aşa, în lipsă de argumente, Foleanu invocă, dacă am citit eu bine într-un ziar, chiloţii Monicăi Columbeanu şi botezul catolic al nu ştiu cărui copil. Ca nuca în perete! Să te cruceşti, nu alta! De cînd l-au ascuns, cu contribuţia inestimabilă a prefectului Palaz, fie-i intenţia uşoară, pe primarul Tusac, Consiliul Local o ţine langa cu şedinţele extraordinare. Poate că nu pricep eu prea bine fenomenele de la Mangalia şi capacitatea creatoare a deputatului Iorguş, dar nu am reţinut, de pe ilustra “ordine de zi”, nicio măsură care să schimbe cu ceva pulsul urbei, să mă determine să-mi scot pălăria în faţa aleşilor. Cît timp a fost Tusac primar, consilierii răzvrătiţi l-au acuzat că se opune transpunerii în viaţă a unor proiecte măreţe! Vă aduceţi aminte cum dădea Iorguş, precum Moromete, cu căciula după cîini, plîngînd de mila concetăţenilor săi? Cum blestema el ziua cînd a ajuns Tusac primar! Acum, mă rog, cine se mai pune de-a curmezişul bunelor sale intenţii? Am reţinut două dintre priorităţile analizate în regim de urgenţă de către Consiliul Local Mangalia: doleanţele omului de afaceri Nuredin Beinur şi soarta sediului PNTCD, susţinător al lui Iorguş. În aceeaşi notă, mă aşteptam să se discute şi despre situaţia locativă a pupezei din tei…