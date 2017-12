Pur şi simplu nu este destul! O familie din Germania are peste 100 de brazi de Crăciun în casă!

Pentru un cuplu din orășelul german Rinteln, care are în casă peste 100 de brazi, instalarea decorațiunilor poate dura până la opt săptămâni, relatează Reuters. În condițiile în care au de instalat în jur de 16.000 de globuri în cei peste 100 de brazi de Crăciun pe care îi au în locuință, sezonul Sărbătorilor s-a transformat pentru soții Thomas și Susanne Jeromin într-unul al muncii festive. "Am început cu un brad normal de Crăciun în living, iar apoi ne-am gândit că am putea pune unul în hol, unul în bucătărie, iar în ultimii 15 ani a explodat de-a dreptul", a declarat Thomas Jeromin pentru Reuters. Cuplul care pare obsedat de sărbătoarea Crăciunului a început să decoreze locuința de 105 metri pătrați din Rinteln, localitate situată la 60 km sud-vest de Hamburg, la începutul lui octombrie, cu globuri, lumini și alte decorațiuni. Singurul loc din toată casa în care nu au pătruns decorațiunile de Crăciun este dormitorul cuplului. "Este locul în care ne retragem când ne săturăm de Crăciun", a afirmat Susanne Jeromin.