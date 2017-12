Purificarea peremiştilor constănţeni

La ora la care citiţi aceste rînduri, cu siguranţă, după reuniunea de la Mangalia, apele sînt şi mai tulburi în PRM Constanţa. Dincolo de concluziile puse pe hîrtie de cei care sînt vădit nemulţumiţi de maniera în care Corneliu Vadim Tudor gestionează problemele partidului, există şi alte chestiuni care merită să fie comentate. Deunăzi, am citit o declaraţie a lui Ion Anghel, cel care făcea şi desfăcea toate cele în PRM Constanţa, apărută în presa locală, declaraţie care m-a pus realmente pe gînduri. Citez: ”Colegiul director al PRM a decis schimbarea din funcţie a lui Gheorghe Nicolae şi dizolvarea întregii organizaţii. Urmează ca acum fiecare membru să se reînscrie, individual, în partid”(!!) Trag concluzia, la prima vedere, că peremiştii aflaţi în activitate pînă acum s-au înscris la grămadă în partid, motiv pentru care s-a şi produs busculada care a generat situaţia de criză actuală. Dacă fiecare membru trebuie să se reînscrie individual şi personal, evident, în logica bătrînului John, nu prin reprezentanţi, normal ar fi fost să aflăm care sînt criteriile de selecţie. Pentru că este limpede că, după tot balamucul generat în partid de ambiţiile personale ale domnului Anghel, nu mai intră chiar oricine în PRM! Repet, este posibil ca, la ora la care citiţi aceste rînduri, lucrurile să se fi simplificat în formaţiunea politică amintită, pentru că tot mai mulţi peremişti s-au săturat să fie mînaţi de la spate precum o turmă de oi docile. Interesantă este, dincolo de verdictul dat, atitudinea de autentic şef de cadre a lui Ion Anghel, ajuns, la un moment dat, vătaf pe organizaţia judeţeană Constanţa şi organizaţia municipală Mangalia! Indiscutabil, dacă reuşeşte să se menţină pe poziţiile amintite, va impune criteriile sale personale de selecţie. De fapt, criteriul, pentru că este unul singur, al supunerii fără crîcnire faţă de domnia sa… Trebuie să recunosc că, pînă acum, mister John, cum este alintat liderul peremist de către prieteni, a făcut ce a vrut în partidul pe care îl călăreşte după pofta inimii sale. Nu acest lucru reprezintă o mare surpriză pentru mine, ci faptul că Vadim i-a dat mînă liberă fără niciun fel de restricţii. Dacă John o ţine tot aşa, s-ar putea să-i ia locul şi tribunului! Bun autor în materie de scrisori deschise şi anonime, Ion Anghel şi-a eliminat toţi adversarii, dovedind că nu-l întrece nimeni în astfel de… lucrături. Au picat sub sabia lui trecută prin otravă Gelil, Gheorghe Nicolae, Eugen Pricopie, căruia i-a luat locul în Consiliul Local Mangalia, Florea Spirea, un veteran al serviciilor secrete, Dan Rahău, exilat la Partidul Conservatorilor. Acum, dacă planurile sale prind contur, urmează selecţia celor care vor să se reînscrie în PRM sub bagheta sa. Cu siguranţă, după cum am mai scris, purificarea peremiştilor constănţeni ar trebui să se facă după chipul şi asemănarea lui John. Îmi este greu să înţeleg ce anume l-a determinat pe Corneliu Vadim Tudor să sacrifice o organizaţie întreagă pentru un singur om! Tocmai dumnealui care stăpîneşte foarte bine anumite criterii de apreciere şi selecţie! Se merită oare să destabilizezi un nucleu politic bine închegat, pînă la plecarea lui Gelil şi excluderea celorlalţi după ureche, pentru un om care a înregistrat rezultate foarte slabe la alegerile de anul trecut? Nu am nimic personal cu Ion Anghel, dar, din păcate pentru domnia sa, nu s-a remarcat absolut deloc ca politician. Nu s-a implicat în campania electorală pentru Primăria Mangalia. Cu toate acestea, datorită lui Eugen Pricopie, PRM a prins un loc de consilier local, pe care John şi l-a adjudecat fără niciun merit. Ca să nu-i bareze nimeni calea, l-a exclus din partid pe Pricopie şi l-a “pus bine” la Vadim pe Florică, exclus şi el în cele din urmă. S-ar putea ca, înainte de a se reînscrie în partid după modelul impus de Ion Anghel, peremiştii adevăraţi să mai reflecteze cînd vor semna noile adeziuni. Nu sînt prea mulţi cei care visează să semene cu conducătorul lor iubit. Situaţia din PRM Constanţa ar putea fi bulgărele de zăpadă care provoacă avalanşa, mai ales că există foarte mulţi nemulţumiţi şi în alte organizaţii din ţară.