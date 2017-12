Purtători HIV, nevoiţi să mintă pentru a se angaja!

Ani la rând, autorităţi, organizaţii sau asociaţii au încercat să atragă atenţia asupra nedreptăţilor la care sunt expuşi bolnavii infectaţi HIV aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Mult timp, angajatorii nu au vrut să audă nici în ruptul capului de salariaţi purtători HIV. Între timp, unii au început să înţeleagă că boala nu se transmite cu uşurinţă, angajând şi astfel de persoane. Dar numărul lor este, în continuare, mult prea mic. Discriminarea la care au fost şi încă mai sunt supuşi bolnavii i-a determinat pe reprezentanţii asociaţiilor sau organizaţiilor non-guvernamentale să realizeze studii peste studii, rezultatele fiind mediatizate pentru a trage semnale de alarmă autorităţilor. Efectele, însă, nu au fost cele scontate. Astfel, bolnavii încearcă să-şi facă singuri dreptate. Şi cum boala poate fi ţinută sub control fără nicio problemă, cu tratament, respectând, în mod evident, toate indicaţiile medicale, mulţi dintre bolnavi, aparent perfect sănătoşi, au trecut la căutarea unui loc de muncă. Dezvăluirea suferinţei n-a făcut altceva decât să pună un mare zid între persoanele purtătoare HIV şi angajatori. Chiar dacă li s-a explicat că refuzul reprezintă discriminare, ce se pedepseşte potrivit legii, angajatorii au tratat totul cu indiferenţă. Au invocat alte motive de respingere a potenţialului salariat. Soluţia tinerilor bolnavi a rămas una singură: minciuna! „Am mers la unele firme să mă angajez, iar atunci când le spuneam că am HIV nici nu mai voiau să audă de mine. Nu mai conta ce ştiu să fac, că pot să fac ce mi se cere. Nu mai conta absolut nimic, deşi, până să le spun de boala mea, erau extrem de încântaţi de mine”, a spus Iulian, de 25 de ani, aflat sub tratament de la vârsta de 13 ani. Băiatul a povestit că s-a văzut nevoit să şi mintă, să ascundă boala. A spus că a lucrat mai mult „la negru“. „Nu era nevoie să spun nimic. Nu mi-au cerut analize, nu mi-au cerut nimic. Am vrut doar să muncesc, să câştig un ban”, a adăugat tânărul. De cele mai multe ori şi-a găsit de lucru în construcţii, la care, spune el, se pricepe cel mai bine şi unde îi şi face plăcere să muncească. Băiatul ştie că nu are voie să ascundă boala, dar pe de altă parte, spune el, societatea i-ar da cu şutul dacă ar spune adevărul. Discriminarea este determinată de lipsa de cunoştinţe, prejudecăţi, dar este şi strâns legată de stigmatizarea şi etichetarea persoanelor. Sunt bolnavi care susţin că atât discriminarea, cât şi stigmatizarea sunt mai greu de îndurat decât boala în sine. „Cu tratamentele m-am obişnuit. Ştiu că trebuie să le iau pe toate, ştiu de ce trebuie să le iau. Le înghit fără probleme, chiar dacă sunt multe. Respect tot ce-mi spune doctorul pentru că ştiu că viaţa mea depinde de asta. Însă mă doare rău când văd că oamenii fug de noi, că suntem refuzaţi”, spune un alt bolnav din Constanţa.