“Puşca şi cureaua lată, ce sporuri aveaţi odată”

Premierul Emil Boc le-a transmis, sîmbătă, “bugetarilor de lux”, un mesaj, adaptînd versurile unui cîntec popular: “Puşca şi cureaua lată, ce premii, sporuri şi stimulente aveaţi odată”. Textul original al cîntecului adaptat de premier este “Puşca şi cureaua lată / Ce bărbat eram odată / La vînat de prin munţi şi văi...”. Boc a spus, în timpul unui discurs la lansarea candidatului PD-L pentru Primăria Cluj-Napoca, că se va încerca introducerea ordinii în sistemul resurselor publice, “pentru că într-un moment dificil, toată lumea trebuie să fie solidară cu ceea ce înseamnă cheltuirea banului public”. Acesta şi-a exprimat speranţa că Guvernul va avea forţa de a merge pînă la capăt în îndeplinirea obiectivelor propuse, printre care şi cel al reducerii veniturilor “bugetarilor de lux”. Guvernul vrea să sisteze sporurile salariale pentru unele categorii de funcţionari, să nu mai acorde în acest an personalului bugetar salarii de merit şi să plătească sporul de radiaţii în funcţie de cît de necesare sînt instalaţiile emiţătoare pentru activitatea instituţiilor. Noile prevederi au fost deja incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, care urmează să fie discutat cu partenerii sociali. Pe de altă parte, premierul a precizat că Executivul va pregăti un program special de relansare a agriculturii, astfel încît România să redevină o ţară exportatoare de produse agroalimentare. El a reamintit că “România a fost grînarul Europei, stă în înţelepciunea politicienilor şi a guvernanţilor să facă din nou din România o ţară exportatoare de produse agroalimentare, nu importatoare. Va fi un program special al Guvernului, prin care România va fi sprijinită să îşi fructifice acest avantaj major pe care îl are”. Potrivit acestuia, România poate profita de momentul crizei economice pentru a trece la “o modernizare serioasă”: “Paradoxal, aceste vremuri grele pot constitui şansa unui nou început pentru România, pentru modernizarea ei. Niciodată nu am avut o şansă ca aceasta, de a reporni motoarele modernizării României. E momentul ca procesul de modernizare să fie dus pînă la capăt”. De asemenea, Boc a declarat că în măsura în care reforma educaţională, bazată pe Pactul Naţional pentru Educaţie, va fi respectată, va exista posibilitatea găsirii unor sume pentru majorarea salariilor profesorilor: “Ştim angajamentele electorale şi nu le uităm. Educaţia are 6% din PIB şi în măsura în care reforma educaţională bazată pe pactul naţional din educaţie va fi respectată şi solicitările de acolo vor fi realizate, va exista posibilitatea unui spor pentru educaţie care se va regăsi în bani mai mulţi pentru profesori”. Acesta a adăugat că, în primul rînd, creşterea salarială îi va viza pe profesorii cu salarii mici, aflaţi “la baza piramidei”, după care se va continua cu ceilalţi. Guvernul a amînat cu o lună intrarea în vigoare a primei etape de majorare a salariilor pentru personalul din învăţămînt, printr-o ordonanţă de urgenţă în care se stabileşte că o treime din creşterea de 28%, decisă de fostul Cabinet, va fi acordată la 1 aprilie, şi nu la 1 martie, cum era prevăzut.