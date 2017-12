Puştii Academiei Hagi au adus victoria pentru Naţionala U15

Reprezentativa de fotbal Under 15 a României a întâlnit, ieri, la Mogoşoaia, selecţionata similară a Turciei, în primul meci de verificare dintre cele două echipe. Cu nouă componenţi ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” în formula de start, România s-a impus cu 4-3 (4-1), la finele unei partide în care Ianis Hagi a arătat încă o dată că poate călca pe urmele tatălui. Decarul Naţionalei under 15 a înscris, în min. 18, al treilea gol al României, cu un şut superb de la aproximativ 25 m, balonul poposind sub bara transversală. Până atunci, tricolorii marcaseră prin alţi doi jucători crescuţi la Academia Hagi, Florin Coman - în min. 6 şi Andrei Ciobanu - în min. 8, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi. Turcia a redus din handicap prin Turk - în min. 10, iar scorul pauzei, 4-1 pentru România, a fost stabilit de Nicolae Cârnaţ, un alt jucător legitimat la Academia Hagi! După o primă repriză foarte bună, tricolorii au cedat iniţiativa în repriza a doua, iar Turcia a înscris alte două goluri prin Agcay - în min. 66 şi Ilker - în min. 77, meciul încheindu-se cu victoria la limită a României, scor 4-3. „Am reuşit un gol frumos şi sper să înscriu cât mai multe. M-am simţit ca un adevărat fotbalist”, a declarat, după meci, Ianis Hagi.

Selecţionerul Florin Răducioiu a folosit următorii jucători: Dur-Bozoancă - Vlădescu, Căpuşă (cpt.), Kilyen (66 Ghiţă), Fridrich - Brănişteanu (48 Trancă), Casap (48 Dumitrescu) - Cârnaţ (58 Grecu), I. Hagi (66 Mihai), Ciobanu - Coman (58 Totic). Dintre aceştia, Fridrich, Brănişteanu, Casap, Totic şi Mihai nu sunt legitimaţi la Academia Hagi. Mâine, de la ora 15.00, tot la Mogoşoaia, în direct la gsp.tv, România U15 şi Turcia U15 vor disputa un alt meci de verificare.