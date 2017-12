Puştii Academiei nu au avut milă de Inter Milano

Echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a câştigat clar, marţi seară, scor 3-0, meciul de debut de la “Talent Cup”, cu Inter Milano, impresionând mai ales datorită atitudinii şi modului în care a reuşit să pună la respect o echipă cu o tradiţie net superioară. Partidele de la prima ediţie a “Talent Cup” şi cele de la CE Under 17 le-au oferit puştilor Academiei posibilitatea de a avea deja o experienţă la care majoritatea jucătorilor de aceeaşi vârstă din ţară doar visează. „Avem un lot valoros şi nu degeaba suntem atât de mulţi internaţionali. Nu ne-am speriat deloc de faima adversarului. Avem şi noi multe partide internaţionale şi nu ne mai temem de nimeni. La început nu credeam că vom câştiga. Îmi era teamă doar de noi. Ştiam că dacă ne facem jocul nostru nu ne bate nimeni. Totul a depins doar de atitudine, iar noi ne-am dăruit din primul minut şi am obţinut o victorie meritată“, este concluzia căpitanului Bogdan Ţîru după succesul cu Inter Milano, constănţeanul fiind votat deja de reprezentanţii celor patru echipe pentru titlul de “cel mai bun fundaş al turneului“ după prima zi.

„Am vorbit de la început să nu ne retragem deloc în apărare în cazul în care vom reuşi deschiderea scorului. Am reuşit acest lucru şi apoi am reuşit să aplicăm în teren. Am continuat să atacăm şi cred că astfel i-am surprins pe italieni. Când am văzut că la 1-0 pentru noi Inter nu îşi poate crea ocazii, am fost sigur că vom câştiga“, spune autorul celui de-al doilea gol din victoria cu Inter. Coautor la primul gol şi totodată cel mai bun jucător în meciul cu Inter Milano, Ionuţ Vînă (16 ani), spune că succesul se datorează şi lipsei tracului. „Am câştigat clar, chiar dacă nimeni nu ne dădea vreo şansă. Nu ne-a fost teamă, pentru că juniorii nu se compară cu echipa mare şi nu joacă în Liga Campionilor. Obiectivul nostru a fost din start să câştigăm trofeul”, a mărturisit gălăţeanul adus în urmă cu doi ani de la Oţelul. Internaţional Under 16, Vînă speră ca viitorul să-i aducă un transfer la cea mai spectaculoasă echipă a momentului. „Clubul meu preferat este Barcelona, iar idolul va rămâne mereu Ronaldinho, care făcea magie cu mingea. Mi-a plăcut de mic procedeul numit bicicletă, pe care-l repet mult la antrenamente şi îmi iese în timpul meciurilor“, a mai spus Vînă.