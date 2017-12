Puştii Farului au şansa să impresioneze la Tg. Jiu

Calificată în 16-imile de finală ale Cupei României la fotbal, FC Farul Constanţa a dat peste un adversar extrem de incomod, urmând să înfrunte astăzi, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1), în deplasare, vicecampioana României, Pandurii Tg. Jiu. Formaţia gorjeană continuă şi în acest sezon parcursul foarte bun din ediţia precedentă, reuşind la prima experienţă europeană să se califice în grupele UEFA Europa League. În plus, „rechinii” Farului vor fi nevoiţi să evolueze chiar pe terenul trupei pregătite de Cristi Pustai, astfel că şansele la un rezultat pozitiv sunt aproape nule. Campionatul rămâne, cu siguranţă, principalul obiectiv al Farului. Cum ritmul de jocuri oficiale din ultima perioadă s-a răsfrânt şi asupra rezultatelor, antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ion Răuţă, a decis să le ofere posibilitatea titularilor de a se recupera fizic.

„Este o şansă şi pentru ceilalţi jucători, mai ales că vor juca împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Liga 1. Jucătorii au făcut deplasarea alături de secundul Gică Mina. Această competiţie ne-a cam dat programul peste cap, am avut meciuri foarte multe într-un interval scurt, astfel că trebuie să şi recuperăm o parte dintre titulari. Oricum, chiar dacă am fi mers cu prima echipă, tot Pandurii ar fi fost favorită. Acum, când echipele din eşaloanele secunde joacă în deplasare, este mult mai greu să apară surprize. Am însă încredere în toţi cei care au făcut deplasarea, pot demonstra că se pot bate pentru un loc de titular”, a precizat Răuţă, care a rămas la Constanţa.

Echipa probabilă de start a Farului: Neagu - Niţescu, Năstase, Romaşcanu, Bădaşcă - Tothăzan, Nicola - Pîslaru, Ghenciu, Coteanu - Butoi.