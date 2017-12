Puștii lui Hagi demonstrează că au valoare

Proiectul demarat de Gheorghe Hagi în 2009, cu Academia de Fotbal care îi poartă numele, se îndreaptă spre un succes răsunător, dacă la finalul actualului sezon FC Viitorul va deveni campioana României. Victoria de sâmbătă seară, 3-1 (Fl. Coman 46, Vl. Morar 56, Casap 75 / Alibec 80) cu FC Steaua Bucureşti, a arătat o echipă constănțeană alcătuită pe scheletul jucătorilor produși de Academia Hagi. Astfel, managerul tehnic Gheorghe Hagi a început partida de sâmbătă cu șase jucători crescuți în propria Academie, Romario Benzar, Bogdan Țîru, Dragoș Nedelcu, Ionuț Vînă, Aurelian Chițu și Florinel Coman, iar în repriza secundă au fost introduși alți doi jucători din propria pepinieră, Carlo Casap și Robert Hodorogea. Iar pe banca de rezerve au mai rămas alți trei fotbaliști din propria Academie: Alexandru Buzbuchi, Gabriel Iancu și Alexandru Cicâldău.

Gică Hagi a declarat mereu că Viitorul este un club care își propune să lanseze jucători spre mare performanță în fotbalul românesc, capabili să evolueze la cel mai înalt nivel, iar satisfacția unui succes împotriva Stelei, așteptat de 11 meciuri, este și mai însemnată, două dintre cele trei goluri fiind înscrise de doi juniori, Florinel Coman și Carlo Casap. Dacă Viitorul a folosit contra Stelei opt jucători din propria Academie, în formula de start a formației bucureștene s-au aflat doi fotbaliști lansați de Academia Hagi, Mihai Bălașa și Florin Tănase.

La finalul partidei cu Steaua, Gică Hagi a fost tranșant: „Ca antrenor, îmi place să construiesc ceva. Șansa cea mai mare a Academiei este că am ochi. E plăcerea mea, e pasiunea mea. Întotdeauna voi fi sclavul fotbalului pentru acești copii. Cred că e lucrul cel mai mare pe care l-am făcut în viață. Am două sute și ceva de copii. Nu am doar doi. Pe care trebuie să-i susțin. Sunt obligat. Cea mai mare fericire a mea. Cu toate că este foarte, foarte greu, pentru că trăiesc și eu în România”.

