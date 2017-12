“Putere pentru cluburi”, sloganul lui Segărceanu

Aflat în plină campanie electorală, Florin Segărceanu, unul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis (FRT), s-a întîlnit, aseară, cu reprezentanţii cluburilor constănţene de tenis afiliate la FRT. Întîlnirea a avut loc în Mamaia, la Clubul Sportiv Mamaia IDU. Chiar dacă petrecuseră pînă în zorii zilei de duminică la nunta lui Dinu Pescariu, la Bucureşti, alături de Segărceanu au ţinut să fie prezenţi constănţeanul Andrei Pavel şi fostul tenisman Adrian Voinea, care sînt principalii susţinători ai lui Segărceanu în lupta pentru şefia FRT. “Nu am nimic de cîştigat dacă Segărceanu va ieşi preşedinte al FRT pentru că eu am fost numit deja căpitan-nejucător al echipei României de Cupa Davis, indiferent de cine va ieşi preşedinte. Consider că proiectul lui Segărceanu este cel mai bun pentru dezvoltarea tenisului românesc”, a afirmat Pavel, care, iniţial, îşi afirmase susţinerea faţă de Ruxandra Dragomir la preşedinţia FRT. “Într-adevăr, discutasem cu Ruxandra Dragomir şi îmi exprimasem ataşamentul faţă de ea. La acel moment Florin Segărceanu nu se decisese să candideze. După ce Florin m-a anunţat că va candida, m-am regăsit în proiectul lui pentru dezvoltarea tenisului românesc şi am decis să-l susţin pe el. Sînt prieten de-o viaţă cu Ruxandra şi sper să rămînem în continuare”, a explicat Pavel. Sub sloganul “Putere pentru cluburi”, Florin Segărceanu speră să-şi apropie voturile celor mai multe dintre cele 170 de cluburi afliate la FRT în scrutinul programat, pe 11 decembrie, la Braşov. “Am venit să ne promovăm noile idei. Vrem o federaţie nouă care să ajute din nou cluburile. Dacă privim puţin în urmă ne dăm seama că după această generaţie Pavel - Voinea - Pescariu - Hănescu, nu mai vine nimic din urmă. Trebuie să reconstruim încrederea în FRT, iar aici mă refer la relaţiile cu cluburile, pe care trebuie să le sprijinim pentru a descoperi noi talente”, a declarat Segărceanu. Pe lîngă colaborarea pe care au avut-o în echipa României de Cupa Davis, pe Adrian Voinea şi Florin Segărceanu îi leagă multe alte lucruri comune. “Am participat la multe acţiuni cu scopuri caritabile, în Italia, alături de Florin Segărceanu. Sînt complet de acord cu vîntul nou şi aerul proaspăt care va înconjura FRT dacă Florin va deveni preşedinte”, a afirmat Voinea. În afara lui Florin Segărceanu, la preşedinţia FRT mai candidează Ruxandra Dragomir, Dumitru Hărădău şi Mihai Rusu.