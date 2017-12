Puterea de cumpărare a clasei de mijloc se va tripla până în 2030

Puterea de cumpărare a clasei de mijloc se va tripla, la nivel global, până în 2030, datorită creşterii rapide a pieţelor emergente, iar clasa de mijloc va ajunge la 5 miliarde până în 2030, o creştere susţinută mai ales de piaţa asiatică, se arată într-un studiu realizat de Ernst & Young. Astfel, puterea de cumpărare a clasei de mijloc la nivel global va ajunge la 56 de trilioane de dolari până în 2030.

Studiul arată că, de acum şi până în 2030, clasa de mijloc va creşte de la 1,8 miliarde de persoane la 4,9 miliarde. Cea mai mare parte dintre aceşti trei miliarde de noi consumatori, care cheltuiesc între 10 dolari şi 100 de dolari pe zi, vor trăi în Asia şi în pieţele emergente. Principalele recomandări făcute în cadrul studiului ”Innovating for the next three billion: The rise of the global middle class”, realizat de Ernst & Young, bazat pe o cercetare incluzând interviuri cu 547 de executivi la nivel global, precum şi cu câţiva dintre cei mai influenţi antreprenori ai momentului din lume, ar fi acelea că firmele vor fi nevoite să-şi adapteze strategiile de dezvoltare pentru a putea răspunde noilor cerinţe ale clasei de mijloc, în creştere rapidă la nivel global şi, mai ales, în pieţele emergente. Schimbările vor trebui să includă crearea unor produse şi servicii cu totul noi, dacă aceste companii vor dori să realizeze inovări reale şi să obţină creştere. Studiul evidenţiază faptul că majoritatea companiilor din economiile dezvoltate îşi concentrează în prezent eforturile şi acţiunile către segmentul premium al pieţei. Chiar şi în cazul companiilor din pieţele emergente, această proporţie se ridică la 40%. Studiul argumentează că această orientare spre bunurile de lux va trebui să se schimbe. De asemenea, studiul arată că o parte din companii au demarat deja procesul de inovare pe pieţele în creştere rapidă. Mai mult de trei sferturi dintre respondenţi consideră că adoptarea unor inovaţii frugale sau, altfel spus, inovaţii care implică o folosire foarte judicioasă a resurselor pentru a furniza produse accesibile celor cu venituri mai mici, reprezintă o oportunitate majoră. Multe companii va trebui să-şi regândească produsele, pentru a le adapta la distribuţia veniturilor din pieţele cu creştere rapidă. Acest fapt presupune o regândire fundamentală a strategiilor ce vizează inovaţia şi lansarea de noi produse pe piaţă.

