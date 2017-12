Puterea fură startul campaniei electorale

Reprezentanţii Partidului Ecologist Român taxează dur afirmaţiile ministrului de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, conform cărora salariile ar putea reveni la nivelul din iunie 2010, dinaintea reducerilor operate în numele crizei. „Prezentată ca o mare realizarea a Guvernului Boc, operaţiunea este gândită să aibă loc la sfârşitul acestui an, probabil în octombrie, în opinia ministrului de Finanţe. Respectiv, cu doar câteva luni înainte de alegerile locale, timp suficient pentru români să uite că aceiaşi guvernanţi le-au ciuntit veniturile şi să fie pătrunşi, în momentul votului, doar de bucuria revenirii la „normalitate”“, susţine liderul PER Dănuţ Pop. Şeful ecologiştilor este de părere că strategia strângerii pungii la început de mandat şi lărgirii baierelor în preajma alegerilor este clasică, mai ales pentru un guvern fără performanţe notabile la activ. „Totodată, reprezintă însă şi un furt al startului, asta ca să nu mai vorbim de momeala alegătorilor tot cu ajutorul banului public. PER acuză din timp aceste practici imorale şi cere eliminarea lor din politica naţională“, a mai spus Pop.