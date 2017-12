Puterea siluieşte aritmetica la împărţirea funcţiilor

„NU A FOST RESPECTAT ALGORITMUL“ Audierile persoanelor pentru funcţiile de conducere din mai multe instituţii publice, precum CNSAS, CNCD, Avocatul Poporului, CNVM, CNA, vor avea loc săptămâna viitoare, luni după-amiază, iar plenul reunit pentru validarea candidaturilor a fost programat pentru marţi. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a anunţat ieri, după Birourile Permanente reunite, că Puterea a obţinut în urma unei „împărţiri pe propriul plac“ funcţiile de conducere pentru şapte instituţii, încălcând algoritmul parlamentar. „Nu se respectă algoritmul politic. Puterea refuză să ia act că are doar 52% şi Opoziţia 48% şi liderii Coaliţiei majoritare au găsit de cuviinţă să împartă după bunul lor plac funcţiile. Nu este o premieră. Vom discuta în USL ce atitudine politică vom avea. Toate funcţiile de conducere din şapte instituţii le-a luat PDL, inclusiv la Avocatul Poporului, funcţie ce a fost luată fraudulos, nu prin negociere. Opoziţia nici măcar nu a apucat să solicite vreun post de conducere. Noi credem că ele trebuiau discutate la pachet, nu separat“, a declarat Haşotti. El a mai spus că, la CNSAS, Opoziţia are patru funcţii, iar Puterea are şapte. El a promis „surprize“ pentru PDL, începând cu luna decembrie.

PUTERE ABUZIVĂ ŞI TOTALITARĂ Pe de altă parte, preşedintele Senatului, Vasile Blaga, a respins acuzaţiile Opoziţiei, spunând că toţi liderii de grup au agreat împărţirea. Mai mult, el a negat cele spuse de Puiu Haşotti, potrivit cărora ar fi existat neînţelegeri între Putere si Opoziţie. Cu toate acestea, viceliderul deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat că USL ar putea să decidă să nu trimită Parlamentului nominalizările Opoziţiei pentru unele funcţii. „Părerea mea personală este că nu trebuie să mai purtăm niciun fel de negociere cu această putere abuzivă şi totalitară. Este punctul meu de vedere pe care îl voi ridica în şedinţa USL“, a declarat Nicolăescu.