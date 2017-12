“Puterea trebuie să negocieze cu USL adoptarea Tratatului de stabilitate”

Liderii coaliţiei de guvernare au semnat, la Parlament, miercuri, Protocolul politic privind semnarea şi ratificarea de către România a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare. Cei mai mulţi politicieni din opoziţie consideră însă că partidele din Coaliţie au semnat Tratatul \"în deplină necunoştinţă de cauză\", aceasta fiind o temă foarte importantă pentru societatea românească, dar care a fost dezbătută prea puţin. Deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz a atras ieri atenţia că Tratatul de stabilitate are nevoie de votul Parlamentului, documentul se va supune votului în fiecare Cameră în parte, iar Senatul este for decizional unde Puterea nu are majoritate, drept pentru care va trebui să negocieze cu Uniunea Social Liberală (USL). “Aici, fiind vorba de un transfer de suveranitate, conform Constituţiei româneşti şi tuturor constituţiilor democratice, suveranitatea este exercitată şi deţinută de popor, de cetăţenii României şi ea este exprimată, dacă vreţi, în democraţiile reprezentative, de către Parlament. Din cauza asta Parlamentul va ratifica sau nu un asemenea Tratat”, a susţinut Duvăz. Mai mult, el a spus că protocolul politic propus de majoritatea guvernamentală este o păcăleală, nefiind nevoie de semnătura tuturor partidelor politice parlamentare. Pe de altă parte, senatorul PSD Dan Şova a declarat că social democraţii nu se vor întoarce la lucru decât după îndeplinirea condiţiilor impuse de către aceştia Guvernului, principala fiind organizarea de alegeri anticipate, aşa încât votul din Senat rămâne, deocamdată, suspendat în aer. Fostul ministru al Finanţelor Varujan Vosganian spune că USL \"nu va semna un protocol ce a fost semnat de ceilalţi parteneri din coaliţie\", în schimb, în Parlament, “va discuta ratificarea, în termenii unei evaluări privind impactul tratatului asupra societăţii româneşti care, în acest moment, nu există”.