Summit-ul liderilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI), care urma să aibă loc la 2 noiembrie, în Turkmenistan, a fost amânat pentru luna decembrie, presa rusă afirmând că principalul motiv ar fi problemele de sănătate ale preşedintelui Vladimir Putin. Motivul amânării reuniunii nu a fost anunţat oficial însă mai multe surse guvernamentale au declarat că preşedintele Putin are probleme cu spatele. Şi postul de televiziune rus Tvrain susţine că preşedintele Vladimir Putin are o problemă la spate şi, în curând, ar putea avea nevoie de o intervenţie chirurgicală. Potrivit sursei citate, liderul rus ar fi fost văzut recent într-un corset ortopedic. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat că afirmaţiile nu sunt conforme cu realitatea, precizând că liderul de la Kremlin nu are niciun fel de probleme cu spatele şi că nu intenţionează să îşi ia concediu, scrie NovaiaGazeta.ru. În ultimele săptămâni, preşedintele Rusiei şi-a amânat vizitele programate în India, Pakistan, Turcia şi Armenia. Experţii ruşi susţin că deciziile de amânare au fost luate exclusiv din motive politice.