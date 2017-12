Putin are venituri mai mari ca Medvedev

Premierul rus, Vladimir Putin, are venituri cu 33% mai mari decât preşedintele Dmitri Medvedev. Putin a cîştigat, anul trecut, 180.145 de dolari, cu 29,6% mai mult decât în 2009. Bunurile lui Putin includ un garaj public şi un teren de 1.500 de metri pătraţi, potrivit declaraţiei de avere. Medvedev nu s-a descurcat atât de bine. El a câştigat 120.690 de euro anul trecut şi are un apartament în Moscova, de 367 metri pătraţi, împreună cu soţia sa, Svetlana. El mai deţine o maşină Pobeda de colecţie şi 177.251 dolari în 14 conturi bancare. De asemenea, are, împreună cu soţia, un teren de 4.700 metri pătraţi. Liderul american, Barack Obama, a raportat un câştig de 5,5 milioane de dolari în 2009, mare parte din vânzarea cărţilor sale autobiografice. Oficialii ruşi sunt obligaţi din 2008 să-şi declare veniturile.