Putin, indezirabil într-un lanţ de restaurante

Conducerea Mighty Taco, un lanţ de restaurante cu sediul central la Buffalo, al doilea mare oraş din statul New York, a luat o decizie curajoasă, pe măsura reputaţiei sale construite pe decizii destul de bizare. Acum, în contextul crizei internaţionale provocate de alipirea Crimeei la Rusia, conducerea Mighty Taco îşi doreşte să devină vârf de lance împotriva politicii agresive a preşedintelui Vladimir Putin şi a decis să-l declare pe liderul de la Kremlin persona non grata în toate cele 23 de restaurante de tip fast-food pe care le deţine. În comunicatul companiei se arată că decizia are efect imediat, sintagmă ce aduce aminte de formularea sub care preşedintele rus a prezentat Parlamentului Federaţiei Ruse decretul său de alipire a Crimeei. “Putin poate să comande în Crimea, dar nu va putea ordona un Super Mighty”, conchide comunicatul de presă, care face referire la unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din meniurile sale. Comunicatul a fost şi tipărit în condiţii speciale: pe un fundal roşu este redată o fotografie a lui Vladimir Putin gesticulând, în dreapta fiind inserat textul. La sfârşit, conducerea lanţului de restaurante îşi arogă dreptul de a-l reprimi pe Vladimir Putin în rândul potenţialilor săi clienţi, dacă nu se va mai comporta precum ”un bătăuş care se ia de oameni”.