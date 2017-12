Putin, nemulţumit de creşterea economică a Rusiei

Preşedintele rus, Vladimir Putin, s-a arătat nemulţumit de creşterea economică a ţării sale, astfel că, ieri, le-a transmis celor mai importanţi oficiali responsabili de finanţele şi economia Rusiei că ritmul creşterii PIB estimat pentru acest an este inacceptabil. Banca Centrală prognozează o creştere economică de 1,5 - 1,8% pentru acest an, iar Ministerul Finanţelor are în vedere un avans de circa 2%. Însă unii analişti afirmă că economia Rusiei va creşte mult mai lent, din cauza crizei pe care a declanşat-o în Ucraina. SUA şi UE au ameninţat Rusia cu sancţiuni economice şi diplomatice după intervenţia militară în Crimeea.

Peste 100 de artişti ruşi, printre care cineastul Pavel Lunghin, dirijorul Valeri Gherghiev şi curatoarea Elena Gagarina, fiica lui Iuri Gagarin, au semnat, ieri, o scrisoare în care îşi exprimă în mod public sprijinul pentru Vladimir Putin şi ofensiva din Crimeea. În această scrisoare, publicată pe site-ul Ministerului Culturii, artiştii ruşi afirmă că nu pot să rămână ”observatori indiferenţi şi cu inima rece”. Mulţi semnatari sunt cunoscuţi pentru faptul că sunt partizani ai lui Vladimir Putin, precum Nikolai Rastorgouev, solistul trupei rock Lube, şi cineastul Fiodor Bondarciuk, fiul celebrului regizor Sergei Bondarciuk, premiat cu Oscar în 1968 pentru ”Război şi pace”, al cărui cel mai recent film a fost consacrat bătăliei de la Stalingrad. Printre semnatari figurează, totuşi, şi personalităţi considerate, în trecut, distante faţă de puterea politică, precum cineastul Pavel Lunghin. Alexei Batalov, în vârstă de 85 de ani, actor-vedetă al cinematografiei sovietice, a semnat şi el această scrisoare. Mai mulţi blogeri au dezvăluit faptul că Batalov a refuzat în 1968 să semneze o scrisoare care susţinea intervenţia trupelor sovietice la Praga.

Practica scrisorilor deschise datează din epoca sovietică, atunci când personalităţile din lumea artelor şi literelor erau invitate să îşi exprime public sprijinul faţă de politica Partidului Comunist sau să îi denunţe pe disidenţi. Săptămâna trecută, o sută de scriitori ruşi, cunoscuţi mai ales pe vremea URSS, precum slavofilul Valetin Rasputin şi Iuri Bondarev, un autor de romane despre Al Doilea Război Mondial, au semnat o altă scrisoare de sprijin faţă de Putin şi ”contra forţelor distructive ale Occidentului”. Lumea artistică rusă nu este însă unanimă în ceea ce priveşte rolul pe care Moscova îl joacă în criza ucraineană.