Putin și Erdogan au inaugurat gazoductul Turkstream

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi omologul său rus, Vladimir Putin, au inaugurat, miercuri, în mod oficial, gazoductul TurkStream, care va alimenta anual Turcia şi Europa cu o cantitate de peste 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale ruseşti via Marea Neagră. Cu prilejul unei ceremonii organizate la Istanbul, Recep Erdogan a calificat inaugurarea conductei TurkStream drept „un eveniment istoric pentru relaţiile turco-ruse şi harta energetică regională“. „Parteneriatul dintre Rusia şi Turcia se consolidează în toate domeniile în pofida eforturilor celor care se opun“, a declarat, la rândul său, Vladimir Putin. Conducta TurkStream face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina în livrările sale de gaze naturale spre Europa. TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale ruseşti din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră, prin intermediul a două linii. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrală, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.



Inaugurarea conductei TurkStream vine la cinci ani după ce, în luna decembrie 2014, Rusia a anunţat că renunţă la proiectul gazoductului „South Stream“, care urma să permită furnizarea de gaze naturale ruseşti spre Bulgaria, Serbia şi Ungaria, via Marea Neagră, în favoarea proiectului „Turkish Stream“, care prevede construcţia unei conducte de gaze din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră.