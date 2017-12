Putin vrea să corecteze impresiile greşite pe care le are Obama despre Rusia

Premierul rus se va folosi de vizita lui Barack Obama la Moscova, săptămîna viitoare, pentru a corecta impresiile greşite pe care liderul american le are cu privire la Rusia, a declarat, vineri, un purtător de cuvînt al lui Putin. Acesta a reacţionat la comentariile făcute de Obama într-un interviu recent. Liderul american a spus pentru Associated Press că ”Putin trebuie să înţeleagă faptul că abordarea a la Războiul Rece a relaţiilor SUA-Rusia este învechită iar Putin abordează problemele în vechiul stil”. Dmitri Peskov a declarat: ”Constat că nu are toate informaţiile. După ce va vizita Moscova, preşedintele Obama va cunoaşte mai bine realităţile. Judecînd după aceste declaraţii, este foarte bine că întîlnirea cu premierul Putin figurează pe agenda lui Obama. Sînt sigur că, după întîlnirea cu Putin, preşedintele Obama îşi va schimba punctul de vedere”. El a respins afirmaţiile lui Obama că Putin - care la un moment dat a descris prăbuşirea URSS drept ”cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului” - trebuie să înţeleagă faptul că Războiul Rece s-a încheiat. ”Putin a înţeles asta cu mult timp în urmă”, a subliniat Peskov.

Putin se va întîlni cu Obama, marţi, cînd vor discuta o oră şi jumătate. Majoritatea analiştilor cred că Putin are în continuare un cuvînt foarte greu de spus în politica preşedinţiei, dar, conform protocolului, Obama va petrece mai mult timp cu preşedintele Dmitri Medvedev. Peskov este nemulţumit că SUA au păstrat unele restricţii comerciale, dintre care unele datează din perioada Războiului Rece, cum ar fi amendamentul Jackson-Vanik din 1974, care leagă relaţiile comerciale cu URSS de dreptul minorităţilor religioase de a emigra. ”Dacă aceasta nu este o abordare a la Războiul Rece, atunci ce este?”, a întrebat Peskov.

Părerea ruşilor despre SUA s-a îmbunătăţit după alegerea lui Barack Obama la Casa Albă, arată un sondaj dat publicităţii vineri. Circa 46% dimtre persoanele chestionate de centrul VTsIOM, considerat apropiat Kremlinului, au spus că au părere foarte bună (3%) sau bună (43%) despre SUA. Aceste valori erau de două ori mai mici (1%, respectiv 21%) în septembrie 2008, la scurt timp după războiul ruso-georgian şi înainte de alegerea lui Obama. Un sfert dintre cei întrebaţi au spus că au o părere proastă despre America, iar 8% foarte proastă. Ruşii sînt mai circumspecţi în legătură cu relaţiile dintre cele două ţări, descrise de 37% dintre ei drept normale, liniştite, de 26% drept reci şi de 13% drept tensionate. Numai 5% dintre respondenţi le văd drept amicale, iar 9% bune. Aproape două treimi dintre subiecţi (63%) declară că nu ştiu care sînt principalele puncte de fricţiune dintre cele două ţări, 8% evocă problema scutului antirachetă şi armelor nucleare, iar 6%, lupta pentru influenţă mondială. Barack Obama este aşteptat luni la Moscova, pentru o vizită de trei zile în cursul căreia speră să relanseze relaţiile dintre cele două puteri.